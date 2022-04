„Vyhráli jsme první dva zápasy, ale stále víme, že ještě není hotovo. Rozhodně nechceme nic podcenit, protože už dříve jsme se přesvědčili, že je možné takto rozehrané série ztratit. Máme to ale každopádně ve vlastních rukou a jen sami se můžeme o to připravit.V Praze budeme chtít jedno utkání vyhrát a ukončit tak sérii,“ řekl dobřanský trenér Václav Šlehofer starší.

1. zápas: Dobřany – Kovo 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Branky Dobřan: 7. Šlehofer (Bárta), 15. J. Kovářík (Bárta, Šlehofer ml.).

2. zápas: Dobřany – Kovo 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)

Branky Dobřan: 3. Šilhán (J. Kovářík), 4. Bárta (Rubner, Šlehofer ml.), 12. Bárta (Šlehofer, Rubner), 45. Braun (Šilhán, Šlehofer). Stav série: 2:0.

Rapid a Smíchov pálily ostrými

V odlišné situaci jsou naopak plzeňští Mečouni. V Hradci Králové prohrála Plzeň oba zápasy a je tak před domácími zápasy v těžké situaci. V prvním duelu se ujali Západočeši vedení, ale nakonec padli 1:3. Ve druhém nestačili na Východočechy poměrem 1:4.

„Bohužel v prvním zápase jsme dvakrát neproměnili naši vyloženou šanci a vzápětí jsme inkasovali. Ve druhém nás naopak srážela zbytečná vyloučení. Byla to herně vyrovnaná utkání, ale za mě zatím rozhoduje větší touha Hradce se o to porvat, hrají na hraně faulu, ale vychází jim to. Tyto zápasy se už nehrají na krásu. Pokud chceme ještě se sérií něco udělat, musí všichni ze sebe vymačkat maximum,“ je si vědom kouč Plzně Stanislav Kastner.

1. zápas: H: Králové – Plzeň 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Branka Plzně: 23. Průcha (Vobruba).

2. zápas: H. Králové – Plzeň 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

Branka Plzně: 15. Vobruba (Průcha). Stav série: 2:0.

V sobotu a případně v neděli budou obě série pokračovat. Program zápasů: sobota, 11.00: Kovo - Dobřany, 16.00: Plzeň - Hradec Králové, neděle: 11.00: Plzeň - Hradec Králové, Kovo - Dobřany.

