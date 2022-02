Domácí tým vstoupil do zápasu aktivně. Jako první se ale prosadili hosté. Následně navíc musel kvůli zranění odstoupit brankář Návara. „Začali jsme dobře, ale bohužel jsme pak zbytečně inkasovali. Na podobnou situaci jsme upozorňovali, ale špatně jsme si rozebrali hráče. Byl to sice nejspíš ofsajd, ale na to se nemůžeme vymlouvat,“ vysvětloval trenér Mečounů Stanislav Kastner.

Po změně stran Karviná brzy navýšila své vedení. Vzápětí však snížil v přesilovce plzeňský Vobruba.„Propadli jsme v útočném pásmu a soupeř pak hladce vyřešil situaci dva na jednoho. My jsme poté snížili, ale jinak jsme se trápili. Nebyla tam taková lehkost, jakou bych čekal. To se projevilo nejvíce v dvojnásobné přesilovce, kdy jsme sice trefili tyčku, ale jinak jsme si nedokázali připravit vyloženější příležitost,“ mrzelo Kastnera.

Následně Plzeň marně dobývala karvinskou klec. Důležitý souboj tak prohrála. „V závěru ještě ve vlastním oslabení trefil Kuba Vobruba v samostatném úniku tyčku. Bohužel jsme vstřelili Šimarovi jen jednu branku. To se pak těžko vyhrává,“ pokrčil rameny lodivod Plzně.

Třetiny: 0:1, 1:1, 0:0. Branka Plzně: 17. Vobruba (Hanuš, O. Benedikt). Sestava Plzně: Návara (od 13. Kráčina) – O. Benedikt, Chramosta, Hanuš, Poláček, Štípek, Ulč – Galla, Gřonka, Hurt, Kejř, Kristl, Majer, Malý, Palečka, Reiser, Sus, Svoboda, Vobruba.

