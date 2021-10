„Upozorňoval jsem kluky, že na nás domácí nejspíše vletí, ale nepomohlo to. Probudili jsme se až v průběhu druhé části, kdy jsme vstřelili gól. Poté nás bylo plné hřiště a povedlo se nám vyrovnat. Za to zaslouží kluci pochvalu. Nakonec jsme získali i druhý bod, který má pro nás velkou váhu," mohl být spokojený po zápase lodivod Dobřan Václav Šlehofer starší.

Dobřanští naopak pokračují v dobrém vstupu do sezony. Na svém kontě aktuálně mají 9 bodů.

„Vyrovnaný zápas. Úvod patřil nám, pak se povedlo Dobřanům vyrovnat hru a nakonec i skóre. Hosté se nastartovali úspěšnou přesilovkou a pak jsme dostali dvě poněkud laciné góly. Každopádně jsme vedli o tři branky a měli jsme zápas dovést do vítězného konce," mrzelo trenéra Plzně Stanislava Kastnera.

Od té doby se Dobřanští hnali za vyrovnáním. Defenzíva Plzně odolávala do 39. minuty, kdy se prosadil Jan Kovářík. Do prodloužení posunul duel dobřanský Malecha. V nastavené době ani jeden z týmů branku nevstřelil a na řadu tak přišla samostatná střílení. V nich se jako jediní prosadil Jan Kovářík a přisoudil tak svému týmu o jeden bod navíc.

Od prvních minut to byli domácí Mečouni, kdo diktoval tempo hry a postupně si vypracovali třígólový náskok.Měli tak slušně našlápnuto k prvnímu vítězství v sezoně, ale Dobřany zbraně nesložily. Truchlý využil ve druhé třetině přesilovou hru a snížil na rozdíl dvou branek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.