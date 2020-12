Před čtyřmi roky s ní cloumalo velké zklamání. Plavkyně Kristýna Horská splnila limit na olympiádu v Riu, kam nakonec neodjela. Z jedné země totiž mohly startovat jen dvě závodnice a tehdy devatenáctiletá Horská byla třetí v pořadí.

„Bylo to pro mě těžké období, byla jsem z toho dlouho zklamaná a hledala motivaci. Skoro rok trvalo, než jsem začala mít plavání znovu ráda,“ vzpomínala Kristýna Horská před měsícem v rozhovoru pro Deník.

Teď její olympijský sen znovu ožil. V neděli plavkyně Slávie VŠ Plzeň, kam přestoupila z Bohemians Praha začátkem tohoto roku, splnila A-limit pro start na olympiádě v Tokiu. Bylo to na mezinárodním mítinku v uzbeckém Taškentu v padesátimetrovém bazénu na trati 200 metrů prsa. Olympijským kritériím stanoveným Mezinárodní plaveckou federací FINA Kristýna Horská vyhověla s rezervou 28 setin sekundy. „Jsem strašně ráda, že se mi to povedlo. Na olympiádu se hrozně moc těším, pokud tedy bude. I proto, že jsem se kvalifikovala už do Ria 2016, ale nejela jsem. O to víc jsem si přála dostat se do Tokia,“ uvedla Horská pro web Českého plaveckého svazu.

A radost měla dvojnásobnou, protože časem 2:25,24 minuty překonala i český rekord Martiny Moravčíkové z mistrovství světa v Budapešti před třemi roky. „Závod se od začátku vyvíjel dobře. Snažila jsem se do toho nejít naplno už od počátku, aby mi vydržely síly. Plavalo se mi fakt skvěle, vůbec mě to nebolelo. Krásně mi to klouzalo, prsa byla krásně vysplývaná. Šla jsem do toho s tím, že když se mi den předtím nepovedlo zaplavat olympijský A-limit na polohovce, tak jsem se tím nechtěla stresovat. Závod jsem si užila. Povedlo se mi to a jsem strašně ráda,“ ohlédla se Kristýna Horská za rekordním závodem.

Pro třiadvacetiletou plavkyni je to druhý český rekord v krátké době. Před měsícem na mítinku ve Skopje vytvořila tuzemské maximum na trati 200 metrů prsa, ale v krátkém bazénu. „Když se mi podařilo zaplavat český rekord na krátkém bazénu, tak jsem si říkala, že by bylo fajn, kdyby se mi to podařilo i na dlouhém, což by pro mě znamenalo velký skok. Samozřejmě jsem si říkala, že bych se o to ráda pokusila, ale přece jen je to na 'padesátce' oproti krátkému bazénu trochu rozdíl. Závod se mi hrozně líbil a vůbec jsem nečekala, že bych český rekord mohla dát, protože by současně znamenal i olympijský limit,“ radovala se plavkyně plzeňské Slávie.

A navíc je Horská členkou štafety, která se minulý čtvrtek závodem v Taškentu přiblížila olympiádě. Polohová štafeta 4x100 metrů ve složení Seemanová, Kubová, Svěcená a Horská zaplavala čas 4:03,02 minuty, kterým se řadí na 13. místo světových tabulek. Pokud se na této pozici udrží do konce května příštího roku, zajistí si účast na olympiádě v Tokiu.

Ukazuje se, že Kristýna Horská je obrovskou posilou plzeňského klubu. „Myslím si, že s Kubovou a Seemanovou je jedna ze tří nejlepších plavkyň v republice,“ tvrdil šéftrenér PK Slávia VŠ Plzeň Lukáš Luhový v nedávném rozhovoru pro Deník.