V posledních letech se Slávie umisťuje na předních příčkách co do počtu zisku medailí.

„Také letos bychom jich chtěli co nejvíce. Medaile by měli získat Kristýna Horská a Ondra Gemov, kteří to musí táhnout. Ale máme ještě další, jako jsou Verča Tondrová, Tomáš Chocholatý nebo Nikol Harmašová. Myslím si, že v kategorii dospělých bychom byli spokojení s dvaceti medailemi,“ řekl šéftrenér PK Slávie VŠ Plzeň Lukáš Luhový.

Mezi juniory si brousí zuby až na čtyřicet cenných kovů. „Nerad střílím nějaké hodnoty, ale třicet až čtyřicet by bylo fajn. Hlavně bych uvítal, pokud by si junioři vylepšili osobáky. V případě, že je splní, bude u těch nejlepších šance, že budou mít medaili. Základem je osobák a předvést nejlepší výkon, a pak se uvidí, jestli to bude stačit,“ uvedl Luhový.

V současnosti je největším konkurentem plzeňských plavců KP Ostrava, který na tom byl minulý rok lépe než Plzeň. „Budeme se snažit ten boj s nimi vyhrát. Uvidíme, jak na tom budeme my i oni. Jestli za Ostravu budou startovat všichni plavci,“ dodal.

Stejná situace panuje i v kategorii dospělých, v níž Slávii a Ostravě sekundují Bohemians Praha a Kometa Brno. „Řekl bych ale, že ty jsou v medailových ambicích za námi,“ tvrdil šéftrenér Luhový.

Talentovaný Tomáš Chocholatý již tradičně poplave za juniory i muže. „Určitě zvládne závody i za muže, mezi nimiž by se neměl ztratit. Očekáváme, že v kategorii dospělých bude bojovat o medaile v kraulových disciplínách na 400, 800 a 1500 metrů. Jeho šance jsou velké,“ je přesvědčen šéftrenér plavců.

Luhový počítá s medailemi i ze závodů štafet. Především juniorky a ženy by měly usilovat o zlato. „Na Zimním mistrovství republiky se plavou štafety na 4 x 50 metrů, což není naše nejsilnější disciplína, protože nemáme tolik kvalitních sprinterů. Raději bychom dali 4 x 100 a 200 metrů, jako je to na Letním mistrovství ČR. Musíme ale zabojovat a věřím, že máme na medaili skoro v každé štafetě,“ prohlásil Lukáš Luhový.

Ranní program domácího šampionátu vždy začíná v 9 hodin, od odpoledních 16 hodin budou semifinále a finále.

Plzeňští účastníci mistrovství světa Kristýna Horská a Ondřej Gemov poplavou na Slovanech už ve čtvrtek ráno a dopoledne.

