Od pádu do druhé ligy v sezoně 2013/14 se Plzeň pokoušela vybojovat první ligu zpět, což se podařilo až nedokončenou předloňskou sezonu. Uplynulá sezona i přes plnohodnotnou přípravu a dodržení všech podmínek nakonec na základě mimořádného usnesení vlády ČR vůbec nezačala, takže novodobou prvoligovou premiéru si odbijí plzeňští volejbalisté až tento víkend.

První liga skýtá celkem 15 mančaftů rozdělených do 3 skupin dle polohy. V první rozřaďovací fázi se týmy utkají mezi sebou systémem každý s každým doma a venku, aby se následně rozřadily do první osmičky a druhé sedmičky. Následně se bude hrát dlouhodobá část soutěže, která vyústí v první osmičce play-off, respektive zápasy o 1. - 4. místo, a ve spodní sedmičce skupinou o baráž (11. - 15. místo). Poslední tým padá automaticky, 13. a 14. jde do kvalifikace s výherci druhých lig.

V áčkové skupině první ligy, ve které je nalosována i Plzeň, se nachází extraligové rezervy pražských Lvů a budějovického Jihostroje (několikanásobný vítěz), dále ostřílený matador a několikanásobný vítěz první ligy TJ Sokol Dobřichovice a taktéž někdejší prvoligový mistr VŠSK MFF Praha.

Přestože je Plzeň v současném složení první lize téměř nováčkem, s Budějovicemi i pražskými Matiky se zná poměrně dobře. S EGE ČB se každoročně potkávala v základní pohárové skupině a s univerzitním týmem pražské Univerzity Karlovy zase sehrála v minulosti několik přátelských utkání.

„S oběma soupeři jsme hráli pokaždé velice vyrovnaně, ať už jsme prohráli nebo dotáhli utkání ke zdárnému konci, takže si myslím, že tento víkend přinese v pátek i sobotu velice vyrovnané zápasy,“ míní plzeňský univerzál Jakub Brabec a dodává: „Jedinou škodou pro nás je, že EGE na poháru nemohlo mít pendly (hráče hrající zároveň za dvě družstva jednoho oddílu), ale v sezoně je mít bude, což může soupeři pomoci. Přijďte se podívat a zafandit,“ zve fanoušky na utkání.

Začátky zápasů plzeňských volejbalistů jsou vždy od 18 hodin v hala PF ZČU Plzeň na Chodském náměstí. Vstup do haly je přes vrátnici z Klatovské třídy a následně dvorkem k bočnímu vchodu do haly.