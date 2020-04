„Oslovil nás ředitel svazu s tím, že půjde o větší sérii a že plánují i do budoucna natáčet tréninky vrcholových sportovců. My jsme vlastně celou sérii odstartovali. Myslím si, že se nám to docela povedlo,“ uvedl Jakub Forejt.

Videa se orientují pouze na atlety?

Michal: Jsou i pro nesportovce. Cviky, které jsme předváděli, zvládne i běžný člověk.

Na videu jeden z vás mluví a druhý cvičí. Jak jste se o cviky rozdělili?

Jakub: Ani nevím. Domluvili jsme se rychle a natočili jsme to napoprvé bez předělávání.

Michal: Rozhodlo vlastně to, že kliky dělá lépe Jakub, takže jsme se domluvili, že je udělá a zbytek odcvičím. To bylo jediné, co jsme rozhodli předem. Ostatní jsme domlouvali na místě.

Jak se mohou udržovat v kondici lidé, kteří mají nařízenou karanténu a chtějí cvičit doma?

Jakub: Na internetu je spousta videí, jak správně cvičit. Jde jen o to chtít.

Michal: Hodně se toho dá odcvičit v přírodě. Jak řekl Jakub: návod lze najít na internetu.

Jak vypadá váš diskařský trénink v období koronavirové pandemie?

Michal: Házeli jsme na bývalém letišti kousek od našeho bydliště. Bylo to tam super – klid, beton a louka. Cvičíme doma, což jsme dávali na facebook Českého atletického svazu. Ale není to stoprocentní příprava.

Jakub: Když jsme se v pondělí dozvěděli, že se otevře atletický stadion ve Skvrňanech, byli jsme šťastní. Ve čtvrtek jsme tam byli poprvé házet. Na stadion budeme chodit nejspíš třikrát týdně. Tím nám odpadne trénink na bývalém letišti.

Máte pocit, že vaše příprava trpí, nemůžete závodit a zdravě se hecovat. Nebo vám stačí hecování s bratrem při tréninku?

Jakub: Trénink mimo stadion nás jen udržuje a nedá se říct, že bychom se zlepšovali a někam se posouvali. Tato sezona určitě nebude to, co jsme od ní čekali.

Je výhoda, že můžete trénink absolvovat spolu?

Michal: Výhoda je v tom, že na rozdíl od nás ostatní přišli o tréninkového partnera.

Trénujete pod dohledem trenérky Lucie Plašilové, nebo vám radí na dálku?

Jakub: Ona je profesionální trenérka, takže nechodí nikam do práce. Je super, že jede jen na trénink a po něm zase domů. Šance, že by se někde nakazila, je minimální až nulová. Nemáme strach se s ní vídat a trénujeme stále spolu.

Nelezete si už trochu na nervy? Obzvlášť teď, když jste pořád spolu?

Michal: My si lezeme na nervy normálně (smích). Pokud je to v běžném období špatné, tak teď je to hodně špatné a ten rozdíl znát není. Dělám si legraci… Možná že je to teď trochu jiné, ale dá se to přežít.

Jakub: Michal to popsal zcela přesně.

Co děláte když netrénujete v improvizovaných podmínkách?

Jakub: My se snažíme vycházet z domu co nejméně, abychom mohli trénovat a neohrozili členy rodiny. Takže opravdu jen trénujeme, někdy trávíme čas na zahradě. Naštěstí je na internetu spousta seriálu, takže jimi se bavíme.

Michal: Já jsem se vrátil k rozkoukaným seriálům z období maturity.

O co jste přišli kvůli zrušeným atletickým závodům?

Michal: První bylo naplánované soustředění v Jihoafrické republice a pak tréninkové prostředí. Na tuto sezonu jsem se hodně těšil. Myslím si, že mohu mluvit i za Jakuba. Těšili jsme se na první rok jako profíci.

Jakub: Mezinárodními akcemi mělo být mistrovství Evropy a olympiáda, které jsme si nekladli jako cíl, ale jako sen. To, že se nejspíš zruší všechny soutěže, nás až tak nemrzí. Ale to, že člověk dlouho nemohl trénovat v ideálních podmínkách, je větší zásah.

Olympiáda je odložena o rok. Je reálnější se na ni dostat?

Michal: Procento pravděpodobnosti trochu vzrostlo, protože budeme mít na přípravu o rok více. Pořád ale nebude naším cílem. Je to stále hodně vzdálená meta.

Dokážete vyjádřit v centimetrech, jak daleko je olympiáda?

Jakub: Momentálně hodně. Pokud se nám tato i příští sezona a progres podaří tak, jak jsme plánovali, tak si myslím, že nám stále budou chybět dva tři metry. Nedá se nic dělat a nebudeme se na olympiádu upínat. Když se nám podaří splnit naplánovaný sportovní pokrok, bude to skvělé a i přesto bude stát sezona 2021 za to.

Michal: Chtěli bychom však příští čtyřletý cyklus podstoupit jako „road tour“ k olympiádě 2024.