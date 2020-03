Najednou má mnoho volného času. A i to vidí velmi pozitivně. "Zrušily se všechny akce, které pořádám nebo s nimi pomáhám, zrušily se i všechny akce, kterých jsem se chtěl účastnit. Takže času má teď člověk fakt hodně, nelítá od čerta k ďáblu. Zastavil se čas a najednou člověk nic nemusí, řekl bych, že režimem jsem se vrátil tak o 20 let zpátky, kdy nebylo vše tak hektické. Takže určitě trávíme víc času s rodinou, chodíme na procházky, zaběhat si, což je teď s rouškou složitější, byl jsem se projet na motorce. V současném stavu má člověk fakt hodně volného času, není ještě až tak moc omezován, takže si ho dokáže i užít. Až bude tvrdá karanténa, bude hůř," řekl Deníku Schavel.

Rodina si ale jen neužívá společného volného času. Rozhodli se i pomáhat, především po tom, co jim zavolala zoufalá kamarádka o pomoc s rouškami. "Dělá na aru ve fakultce v Plzni a volala, že nemají vůbec roušky a jestli bychom nedokázali nějaké vyrobit. Zoufalá situace si žádala zoufalé činy, tak jsme zmobilizovali rodinu, 70 roušek jim ušili a samozřejmě zadarmo," uvedl Schavel.

Dal fotky na facebook a pomoc tak přislíbili další kamarádi ze Škodateamu. "Je smutné, že lidé v první linii nejsou chránění, protože až začnou vir roznášet zdravotníci, dopadneme jako v Itálii. Na druhou stranu se po dlouhé době ukázalo, že jsme ještě lidé a stále máme srdce, dokážeme pomoci jen proto, že je to třeba a bez počítání, co nám to hodí," uzavřel Schavel.