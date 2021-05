Play-out hrají čtyři celky systémem každý s každým dvakrát. Zlín a Písek mají dostatek bodů ze základní části na uchování MOL ligy i pro příští sezonu, a tak černý Petr zůstane Hodonínu, nebo Plzni.

„Ze základní části si máme co odnést. Odehrály jsme zápasy, ve kterých jsme ukázaly, že máme co nabídnout a jsme schopné hrát pěknou házenou. Bohužel, stejně tak byly zápasy, kdy nám nesedlo vůbec nic a vlastními chybami jsme se srážely hodně dolů,“ řekla kapitánka DHC Plzeň Linda Galušková na klubovém webu.

DHC Plzeň zahájí play-out v sobotu od 15 hodin na palubovce Písku. S Jihočeškami má ze základní části vyrovnanou bilanci, protože v Písku DHC prohrál 15:24, ale doma Plzeň vyhrála 21:18.

DHC Plzeň vyhrál a prohrál s Hodonínem. Se Zlínem remizoval a prohrál.

„Myslím si, že to nejlepší, co v nás je, jsme stále ještě neukázaly. Doufám, že v play-out se nám to konečně povede. Jdeme do toho s jasným cílem. Víme, co chceme hrát, na co se musíme soustředit. Každý zápas bude boj, do kterého chceme jít na sto procent,“ slíbila Galušková.

Plzeňanky nehrály soutěžní zápas tři týdny, protože česká reprezentace bojovala se Švýcarkami v play-off o postup na mistrovství světa. Písek by měl být rozehranější, protože v neděli dohrával poslední kolo základní části česko-slovenské MOL ligy s Michalovcemi.

Linda Galušková věří, že delší zápasová pauza se na družstvu neprojeví. „Pokud budeme dodržovat to, co sis trenérem před zápasem řekneme, a společně na hřišti necháme maximum, výsledek bude určitě stát za to. Byla to náročná sezona a nerady bychom v závěru zklamaly trenéry a naše fanoušky, ať už se dostanou do haly, nebo budou fandit u obrazovek TVCOM,“ uvedla Linda Galušková.

Trenér DHC Plzeň Richard Řezáč prozradil, co musí jeho svěřenkyně v play-out zlepšit. „Potřebujeme určitě zlepšit přechodovou fázi, v níž pořád děláme drobné chyby, které nás stojí lepší zakončení. Stále se potýkáme s velkým počtem technických chyb, obzvlášť v přihrávkách. Naopak v závěru základní části mě potěšila zlepšující se spolupráce obrany s brankářkami,“ vyjmenoval Řezáč.

Povzbuzující zprávou je to, že se DHC Plzeň během reprezentační přestávky vyprázdnila marodka.

Program play-out

1. května, 15 hodin

Sokol Písek – DHC Plzeň

8. května, 16 hodin

HK Hodonín – DHC Plzeň

15. května, 17 hodin

DHC Plzeň – HC Zlín

19. května, 18 hodin

DHC Plzeň – Sokol Písek

23. května, 15 hodin

DHC Plzeň – HK Hodonín

29. května, 17 hodin

HC Zlín – DHC Plzeň

Tabulka, play-out

1. HC Zlín ⋌15

2. Sokol Písek ⋌13

3. DHC Plzeň ⋌8

4. HK Hodonín ⋌4