Plzeňanky ovšem v prvním kole nehrály, protože po odstoupení Veselí nad Moravou zůstal platný los se třinácti týmy. A Západočešky podle rozlosování měly volno.

DHC Plzeň ale odehrál přípravný turnaj v Otrokovicích, kde vyhrál všech pět zápasů. Soupeřkami DHC byly domácí házenkářky, Bohumín, dorostenky DHC Plzeň a Zlína a slovenské družstvo Nesvady. „Poslední test před ligovým zápasem v Písku hodnotím pozitivně. Osvojili jsme si věci z tréninků a zapracovali na nich. Vyvíjí se to tak, že bychom s tím mohli být spokojení. Samozřejmě uvidíme, jak to bude vypadat v utkáních MOL ligy,“ řekl trenér DHC Plzeň Richard Řezáč.

Do MOL ligy vstoupí tuto sobotu zápasem druhého kola v Písku. O týden později, ve třetím kole, mají Plzeňanky opět volno, protože se původně měly utkat s Veselím nad Moravou. Nováček ligy hraje ve čtvrtém kole 19. září na hřišti Mostu a doma se ukáže až v pátém kole 26. září s pražskou Slavií. „Není to optimální, ale pauzy budou mít všichni. Musíme vzít jako fakt, že to na nás vyšlo tímto způsobem, a neohlížet se na to, jestli nám to pomáhá, nebo ubližuje,“ uvedl kouč plzeňského DHC.

Tým chce vybojovat umístění do 6. místa.