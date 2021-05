Krátce po výhozu druhé půle domácí házenkářky zvýšily náskok na tři góly – 16:13. Ve 49. minutě bývalá reprezentantka Alena Stellnerová upravovala na 20:15 a s plzeňskými hráčkami to nevypadalo dobře. Jenže na začátku 54. minuty Patrnčiaková snižovala na 19:21 a o necelou minutu později Vlachová na 20:21. Písek sice vstřelil 22. branku, ale poslední necelá čtyřminutovka patřila Plzni.

atrnčiaková snížila a 2 minuty a 20 vteřin před koncem zápasu vyrovnala Königová na konečných 22:22. „Utkání bylo plné zvratů. Bod, který se nám podařilo v Písku vybojovat, je hodně cenný. Remíza je pro obě strany spravedlivá, i tak si myslíme, že jsme schopni tyto zápasy zvládnout lépe,“ řekl klubovému webu trenér DHC Plzeň Richard Řezáč.

Potěšil ho přístup hráček. „Určitě se na nás projevily tréninkové dávky, které jsme v posledních dnech absolvovali. Podřídili jsme přípravě na play-out veškerý volný čas, začali jsme vlastně už během posledních zápasů hlavní části. Z tohoto zápasu bod jednoznačně bereme a doufám, že naše výkonnost půjde nahoru,“ uvedl Řezáč.

„V zápase byly lepší i horší chvíle, myslím si ale, že bod je odměnou za naši fyzickou a mentální přípravu. Moc dobře víme, o co hrajeme a děvčata to ukázala, za to jim děkuji. Do utkání jsme se vrátili i za stavu, kdy jsme prohrávali o pět gólů, což je velmi důležité pro náš další posun,“ dodal Richard Řezáč.

Poločas: 13:11. Vyloučení: 7:5. ŽK: 2:0. Sedmimetrové hody: 4/2:6/6.

Sestava Plzně: Řezáčová, Malá – Königová 5, Patrnčiaková 8/3, Vlachová 2/2, Bušauerová 1, Kepková 1, Franzová 1, Formanová 1, Šmrhová 1, L. Galušková 1/1, Lásková 1, Slabá,D. Galušková, Drozdová, Kantnerová.