„Mělo se hrát až po Novém roce, ale abychom nevypadli z herního tempa, tak jsme se dohodli se Slavií na zápase. Souhlasím s tím, protože se udržíme v zápasovém tempu oproti ostatním družstvům,“ vysvětlil trenér DHC Plzeň Richard Řezáč.

Favoritem zápasu bude domácí Slavia. V tabulce je druhá, nováček soutěže z Plzně se krčí na předposledním místě. Jenže papírové předpoklady nemusí platit, což se ukázalo v zářijovém duelu na západě Čech, kde Slavia vyhrála těsně 31:30, ale Plzeňanky tři čtvrtiny utkání vedly. „Ani v minulosti holky nehrály proti Slavii špatné zápasy. Se Slavií se jim hraje fajn, budeme doufat, že si to udrží a že utkání bude otevřené,“ věří Řezáč.

Slavia se opírá o odchovankyni plzeňské házené Veroniku Galuškovou, která je se 65 góly nejlepší střelkyní MOL ligy. Daří se i Svobodové, jež nastřílela 55 branek, a v tabulce kanonýrek jí patří třetí příčka. „Slavia má kvalitní házenkářky, které umí vystřelit z dálky. Těží z dobrého přechodu do rychlého útoku do první a druhé vlny. Musíme udělat co nejméně technických chyb, aby nás Slavia netrestala,“ ví trenér plzeňského DHC a bývalý kouč právě Slavie Praha.

Házenkářky se připravují od pondělí. „Naposledy jsme trénovali 22. prosince, pak až od pondělí. Měli jsme na zápasovou přípravu dva dny. Po pěti dnech, které holky zůstaly doma, bylo v pondělí znát, že nebyly v úplně optimální kondici. Věřím, že po prvním tréninku se do toho dostaly zpátky a že to bude dobré,“ řekl Řezáč.

Před vánoční přestávkou Plzeňanky remizovaly se Zlínem 25:25. „Budeme chtít navázat na tento zápas, v němž hra v určitých časových úsecích vypadala dobře. Proti Slavii se budeme snažit odehrát takové utkání jako na podzim doma,“ přeje si.