Nejistota a čekání jsou pryč. Exekutiva Českého svazu házené ve čtvrtek odpoledne potvrdila postup žen DHC Plzeň do nejvyšší soutěže česko-slovenské MOL ligy.

Šest kol před koncem Plzeňanky vedly prvoligovou tabulku o čtyři body a mířily za postupem do vytoužené MOL ligy. Jenže poté se kvůli koronavirové pandemii soutěž přerušila a následně i ročník 2019/2020 zrušil bez možnosti postupu.

Západočeškám však k postupu pomohl úbytek slovenských družstev ze šesti na čtyři. Od sezony 2020/2021 se změní i model soutěže. Namísto čtrnácti týmů bude hrát pouze třináct. Po play-out poslední české družstvo sestoupí a osmý tuzemský tým odehraje baráž.

DHC Plzeň věří, že v MOL lize obstojí. „Předpokládám, že se nám povede postavit konkurenceschopný kádr pohybující se na hranici play-off,“ doufá trenér Richard Řezáč, který by měl u družstva působit i příští sezonu. „Myslím si, že jednání budou formalitou a že se kontrakt prodlouží,“ dodal kouč DHC Plzeň.

Před startem náročnější soutěže klub ohlásil první dvě posily. Z angažmá v německém Regensburgu přichází pravá spojka Andrea Vlachová a ze Slavie Praha brankářka Karin Řezáčová, která již minulou sezonu chytala na střídavý start i za DHC Plzeň.

Kvůli nejistotě postupu do MOL ligy ztroskotaly námluvy s dalšími možnými novými tvářemi. „Tím, že rozhodování o (ne)postupu trvalo dlouho, nevyšla jednání s některými hráčkami, protože dostaly nabídky odjinud. Takže bohužel plánované masivní posilování se úplně nekoná. Ještě ale jednáme s dvěma hráčkami, které vydržely počkat do rozhodnutí, jestli budeme hrát MOL ligu. Nyní s nimi povedeme intenzivní jednání a myslím si, že v příštím týdnu budeme mít jasno,“ uvedl Řezáč.

Jména potenciálních posil nechtěl říct, aby jim je nepřebral jiný klub.

Družstvo bude doplněné i o odchovankyně z dorostu.

Současný kádr zatím nikdo neopustil, ale DHC Plzeň mrzí vážná zranění Petry Drozdové a Veroniky Mudrové. „Drozdová je v rekonvalescenci po vážném zranění kolena. To samé platí u Mudrové, která kvůli zranění kolena vynechala minulou sezonu. Začala rehabilitovat a vracet se do tréninku, ale do sezony zasáhne v nejlepším případě až na jaře,“ přiblížil trenér DHC.

Zajímavostí je to, že příprava házenkářek pokračuje nepřetržitě. „V podstatě jsme přípravu ani neskončili. V období nouzového stavu děvčata trénovala individuálně a pro plnění tréninkových plánů jsme se jim snažili vytvořit podmínky,“ řekl.

Po otevření venkovních hřišť a haly mohly házenkářky trénovat společně. „Tento i příští týden budeme ještě trénovat. Dnes večer (čtvrtek) i příští týden odehrajeme přípravné utkání s Mostem. Poté holkám začne dovolená. Příprava začne 13. července,“ doplnil Richard Řezáč.