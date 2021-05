„S výsledkem panuje stoprocentní spokojenost,s hrou tak padesát minut. Chyby jsme dokázali kompenzovat hrou v obraně, v níž jsme hráli dobře, z čehož jsme získané míče uměli přetavit v jednoduché brnky. Což se v zápase ukázalo jako klíčové,“ zhodnotil důležitý zápas trenér DHC Plzeň Richard Řezáč.

Hodonín se držel zhruba do 25. minuty, kdy DHC vedl 8:7. První poločas skončil 12:8 pro Plzeň. Krátce po začátku zápasu trenér Řezáč tušil, že jeho svěřenkyně v Hodoníně body neztratí. „V podstatě jsem si byl jistý po deseti minutách utkání. Zápas jsme měli pod kontrolou a udávali jsme jeho tempo. Bylo jen na nás, jak si s tím poradíme a kdy přijde bod zlomu. Ten přišel v 11. minutě druhého poločasu, kdy jsme vedli o osm branek 16:8 a Hodonín nebyl schopný na to reagovat a působil víceméně odevzdaně,“ tvrdil kouč Plzně.

Podle Řezáče i samy plzeňské házenkářky cítily, že mají nad soupeřem navrch. „Jen nás brzdily chyby v přechodové fázi, ale za to jsme je nekárali, protože jsme chtěli předvádět nátlakovou hru, což se nám dařilo. Raději vidím, když hrajeme rychle do útoku a přitom uděláme nějakou chybu. Změnili jsme trend a systém hry. Holky začaly důvěřovat systému v obraně a přechodové fázi, protože z toho plynou opravdu jednoduché branky. Nemusíme tolik dřít na postavenou obranu. Takže z toho máme dobrý pocit,“ uvedl Řezáč.

Do konce play-out zbývají čtyři zápasy. Ve hře je osm bodů a DHC Plzeň má na poslední Hodonín náskok sedmi bodů. Do I. ligy sestoupí nejhorší tým. „Hotovo není nikdy, dokud to není matematicky dané. Víme, že jsme krůček od záchrany MOL ligy, ale poslední krok bývá nejtěžší. Před sebou teď máme tři domácí utkání a už příští kolo může být rozhodnuto. My se k tomu ale neupínáme, protože chceme naši hru pilovat, abychom si po play-out mohl říct, že jsme odvedli kus dobré práce. Toto je cíl bez ohledu na počet bodů,“ uzavřel Richard Řezáč.

A jak hodnotil zápas hodonínský trenér Antonín Střelec? „Pokud prohrajete takové utkání, těžko se hodnotí. Není se na co vymlouvat, podruhé jsme dostali naloženo. Děla nám problém tvrdost soupeře a pokud nemáte jediný sedmimetrový hod, tak vysvědčení není lichotivé,“ komentoval pro svazový web další porážku trenér Hodonína Antonín Střelec s tím, že už jen těžko hledá recept na zlepšení výsledků, protože ani změna mnoha věcí nezafungovala.

Další zápas DHC Plzeň čeká v sobotu od 17 hodin doma proti Zlínu. Hodonín hraje v Písku.

HK Hodonín - DHC Plzeň 21:25

Poločas: 8:12. Vyloučení: 3:4. ŽK: 2:1. Sedmimetrové hody: 0:3/2.

Sestava a branky Plzně: Řezáčová, Malá – Patrnčiaková 6, Kepková 1, L. Galušková 3, Dvořáková 1, Formanová 2, Šmrhová 2, Vlachová 5/2, KÖnigová 4, D. Galušková 1, L. Drozdová, Kantnerová, Lásková, Bušauerová, Franzová.