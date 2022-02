„Snažila jsem si promítat zápas v hlavě, abych zjistila, co bylo příčinou prohry v Kynžvartu. Doma jsme Kynžvart porazily, byl to suprový zápas, ale v sobotu u nich, to jsme nebyly my. Nevyšlo nám vůbec nic. Roli mohla sehrát nervozita a samozřejmě třítýdenní zápasová pauza udělala také svoje,“ vrátila se k vysoké porážce házenkářka DHC Plzeň Andrea Vlachová.