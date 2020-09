„Je to milé překvapení. Slyším to poprvé od vás,“ potěšilo v úterý předsedu DHC Plzeň Jana Šmrhu.

Klub hrál už v sezoně 2018/2019 nejvyšší česko-slovenskou MOL ligu. V letošním roce se po sestupu opět do této ligy probojoval, čímž mu vzniknou dodatečné náklady. Zároveň má klub nejistou podporu od sponzorů kvůli pandemii koronaviru. „Od komerčních partnerů dělá ztráta 100 až 150 tisíc korun,“ prozradil Šmrha.

Částka od města by podle předsedy DHC Plzeň měla klubu vystačit do konce sezony, aby ji družstvo mohlo dohrát. Nováček MOL ligy stále jedná s potenciálními sponzory. „Nechci to zakřiknout, ale jsme na dobré cestě, abychom sehnali partnera, kterého bychom potřebovali,“ dodal Jan Šmrha.

V nedohrané první lize byly plzeňské ženy na průběžném prvním místě s náskokem čtyř bodů a jednoho utkání k dobru. Český svaz házené nakonec nominoval DHC Plzeň do nejvyšší soutěže – mezinárodní MOL ligy. „Díky tomu Plzeň má své zastoupení na nejvyšší úrovni a zároveň plzeňští fanoušci uvidí špičkovou ženskou házenou. Zajištění této soutěže je samozřejmě finančně velmi náročné, proto se město Plzeň rozhodlo svému úspěšnému týmu pomoci,“ vysvětlil první náměstek primátora Plzně Roman Zarzycký, do jehož gesce spadá oblast sportu.

„Ženská házená má v Plzni silnou tradici. Dvě plzeňské odchovankyně Jeřábková a Zachová jsou v současnosti hlavními oporami reprezentace a věřím, že Plzeň vychová další takto úspěšné následovnice, které budou reprezentovat Českou republiku na mezinárodní úrovni,“ dodal Zarzycký.

Zápasový program DHC Plzeň

19. září, 18.00

Baník Most – DHC Plzeň

26. září, 18.00

DHC Plzeň – Slavia Praha

10. října, 16.30

HK Hodonín – DHC Plzeň

17. října, 18.00

DHC Plzeň – Handball Zlín

24. října, 18.00

DHC Plzeň – ŠŠK Prešov