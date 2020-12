Jenže kvůli koronavirové pauze MOL liga nabrala skluz, a tak je potřeba hrát. V sobotu od 17 hodin se Plzeňanky doma utkají s Mostem. Předehrávka 17. kola se odehraje bez diváků.

Suverénní lídr soutěže Most hrál poslední zápas minulý týden předehrávkou 16. kola proti Hodonínu. Trenér DHC Plzeň Richard Řezáč vidí v rozehranosti Severočešek velkou výhodu. „Most odehrál mnohem více zápasů v MOL lize a k tomu měl utkání v evropském poháru. Ani nevím, kdy my jsme hráli naposledy. Most je favoritem zápasu, pro nás to bude utkání, v němž si můžeme vyzkoušet věci z tréninků. Nemůžeme hrát přátelská utkání, takže jsme rádi, že na rozehrání máme zrovna Most, proti kterému od nás nikdo nečeká žádný výsledek. V následujícím duelu proti Zlínu už bychom chtěli uspět,“ uvedl Řezáč.

Mostecké házenkářky se se Západočeškami utkaly v polovině září, na domácí palubovce tehdy zvítězily 36:20. Podle Řezáče k lepšímu výsledku tentokrát povede eliminace chyb, pozitivní mentální nastavení a momentální forma. „Pokud se tyto věci sejdou a nebudeme kupit zbytečné technické chyby, jsou holky schopny hrát s Mostem otevřenou partii. Jakmile začneme kupit technické chyby, Most je začne trestat z rychlých protiútoků, což by bylo špatně,“ tvrdil trenér házenkářek Plzně.

MOL liga se neplánovaně rozjela před Vánoci kvůli brzkému vypadnutí českých házenkářek na mistrovství Evropy v Dánsku. „Během reprezentační přestávky se řešilo a spekulovalo, pokud by ženy na šampionátu nepostoupily ze skupiny, tak by se mohla liga hrát. Kluby na to přistoupily, protože zájmem všech je hrát. Nicméně příprava se nedá naplánovat dlouhodobě,“ narážel Řezáč na dohánění zápasového skluzu kvůli koronavirové pandemii.

Kvůli dohrávání či předehrávání některých zápasů ještě před Vánoci DHC Plzeň změnil tréninkový model. „V tomto týdnu jsme se začali připravovat na zápas po herní stránce. Až do Vánoc jsme plánovali jen kondiční věci, ale museli jsme změnit přípravu kvůli odehrání dvou zápasů,“ vysvětlil Richard Řezáč, kterému bude proti Mostu k dispozici kompletní kádr.