Vanessa Volopichová na právě skončené Zimní olympiádě dětí a mládeže vybojovala dvě zlaté medaile. Spolu s orientačním běžcem na lyžích Antonínem Svobodou se tak stala nejúspěšnější závodnicí ve výpravě Plzeňského kraje, která si z vrcholné akce přivezla celkem osm cenných kovů. (viz box)

Jestliže maminka Andrea Verešová se proslavila na přehlídkových molech, dvanáctiletá Vanessa jde spíš ve šlépějích otce Daniela Volopicha a prosazuje se na lyžařských svazích. I když na snowboardu.

Na Zimní olympiádě dětí a mládeže ovládla nejprve snowboardcross. Přitom na něj nijak zvlášť netrénovala.

„Závod byl super. Dobrá atmosféra. Jsem ráda, že to takhle dopadlo,“ vyprávěla šťastná Vanessa pro web olympic.cz. „V poslední jízdě jsem měla nějaké problémy, ale nakonec jsem to zvládla. Po postupu do finále jsem začala věřit, že bych mohla vyhrát,“ popisovala.

Ale jako Eva Samková, která září právě ve snowboardcrossu, nebo jako Ester Ledecká, jež exceluje v paralelním slalomu, být nechce.

Budoucnost vidí jinde.

I vzor má jiný. Inspiruje jí rakouská reprezentantka Anna Gasserová, která se věnuje slopestylu. I tento závod Vanessa Volopichová na dětské olympiádě vyhrála.

To už nebylo tak překvapivé jako předtím zlato ze snowboardcrossu. „Věřím si na bednu, protože to je moje nejoblíbenější disciplína. Hodně jí trénuji,“ vyznala se Volopichová před startem a svá očekávání na Klínovci také naplnila.

Snowboardingu se Vanessa věnuje od sedmi let. Nejvíce jí podporuje otec Daniel. „Táta mi pomáhá se servisem a díky tomu mi prkno jezdí rychle. Doprovází mě na každé soutěži a spolu s trenérem mi nejvíc fandí,“ popisovala Vanessa, jejíž nevlastní sestra Valentýna jezdila na lyžích.

Maminka Andrea Verešová fandí spíš na dálku. „Zůstala doma s bráchou, ale někdy se mnou závody taky objíždí,“ hlásila talentovaná sportovkyně, jejímž snem je účast na velké olympiádě.

Úspěchy závodníků Plzeňského kraje na ZODM 2020:

Zlato

2 – Vanessa Volopichová (snowboarding, mladší dívky, 1. ve slopestyle i ve snowboardcrossu)

2 – Antonín Svoboda (lyžařský orientační běh, chlapci 14,1. na krátké trati i ve sprintu)

1 – Kryštof Ruža (karate, dorostenci -60 kg, kumite jednotlivci).

1 – Nicole Zemanová (alpské lyžování, starší dívky, slalom)

Stříbro

1 – Karolína Šperlová (snowboarding, mladší dívky, snowboardcross)

Bronz

1 – David Kasl (krasobruslení, mladší chlapci)

Adéla Zelenková