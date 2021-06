Odchovanec plzeňského hokejbalu se postavil v zápase na druhou stranu barikády, oblékl dres Hostivaře, kterou navíc trénuje jeho otec. Čtyřiadvacetiletý obránce vstřelil i branku, která byla pro něj první v extralize. Na zisk bodů to ale nestačilo.

Jaké bylo pro vás nastoupit proti klubu, v němž jste strávil celou mládežnickou kariéru? Bylo nějaké hecování před zápasem?

Popravdě jsem to čekal o dost horší ohledně nervozity. Ve výsledku to byl zápas jako každý jiný, i když musím přiznat, že nějaký pohledy a hlášky tam padaly snad každé přerušení hry. To k tomu ale asi patří. Hecovali jsme se s Kuncim (Martin Kunzmann) a pak taky s Járou Pauerem už před zápasem. Pak klasicky s Kráčim v průběhu zápasu, kdykoliv jsem kolem něj proběhl. S Kuncim jsme dokonce v zápase oba poprvé v sezoně vsítili, takže z osobního hlediska bych to viděl asi na remízu (smích).

Martin Davídek mladší (na snímku) se v sobotu postavil proti svému domovskému klubu. Zdroj: ArchivPřestože jste prohrávali o tři góly, v závěru jste snížili na rozdíl jedné branky a byli jste i blízko vyrovnání. Mrzí vás hodně, že jste to nedotáhli?

Bohužel branka padla až těsně po časomíře. O to horší snad je, že jsme přišli o bod, navíc jestli to bylo o 0,1 sekundy, tak je to hodně. Snad půjde hokejbal postupně nahoru a časem se dočkáme toho, že se bude moci jít rozhodčí podívat třeba k videu. Přesto to pořád není výmluva, že jsme dostali čtyři góly. Zápas jsme si prohráli vlastními chybami už dávno před tím, než ten sporný gól negól padl.

Paradoxně proti Plzni jste vstřelil první extraligový gól. Máte z něj radost, nebo to kazí to, že jste nakonec zůstali bez bodu?

Lhal bych, když bych řekl, že radost nemám… Samozřejmě bych to okamžitě vyměnil za body do tabulky, ale takhle to bohužel nefunguje.

Po jaké akci padla vaše premiérová trefa?

Hrozně rád bych řekl, že to byl “vikýř jako kráva“, ale bohužel (smích). Bylo to vybojovaný. Hráli jsme powerplay a já to zaparkoval před Kráčim. Myslím, že Fíša (Jan Fišer) vystřelil z pravého kruhu, od betonů gólmana se to odrazilo a já to baseballově napálil do brány.

Pro Hostivař to bylo důležité utkání vzhledem k postupu do play-off. Jak moc porážky zkomplikovaly vaši situaci?

Mohli jsme si zajistit play- off a teď musíme v posledním zápase bezpodmínečně vyhrát. Musíme hodit zápas za hlavu a plně se musíme soustředit na last dance s Kovem. V posledním zápase musíme vyhrát a doufat, že některý ze soupeřů zaváhá.