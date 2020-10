Třiadvacetiletý rodák z Plzně má zkušenosti i z mládežnických reprezentačních týmů. Na mistrovství Evropy juniorů v Řecku v roce 2015 byl dokonce třetím nejlepším střelcem českého výběru. Dres Lokomotivy v první lize obléká tento 195 centimetrů vysoký střelec od léta 2014.

Kromě Plzně hájíte třetím rokem i barvy Slunety Ústí nad Labem v nejvyšší soutěži Kooperativa NBL. Jak byste srovnal obě soutěže?

Za poslední roky jde podle mě první liga kvalitativně nahoru, protože zde přibývá spoustu ambiciózních a hlavně mladých týmů, které chtějí postoupit do národky. Samozřejmě jsou patrné i rozdíly, a to v rychlosti a divácké kulise, která zrovna na severu patří mezi nejbouřlivější. Doufám, že v Plzni se nám naši hrou také podaří přilákat ještě více diváků.

V Ústí naskakujete na hřiště jako střídající hráč. Jak berete svoji roli?

Přináším energii z lavičky. Když máte před sebou Lamba Autreyho a Spencera Svejcara, kteří jsou oba v all-star teamu ligy, tak prostoru moc není. A už vůbec ne s míčem. Mým úkolem je bránit agresivně většinou rozehrávače soupeře. V útoku zkouším střílet z dálky a případně se prosadit z nájezdu. Snažím se dodat ostatním hráčům energii a nakopnout celý tým. Získané zkušenosti se mi v Plzni hodí. Mohu si vyzkoušet některé nové věci. protože obrany v první lize nejsou až tak těsné.

Lokomotiva je před pauzou na děleném prvním místě s Chomutovem. Sluneta je v neúplné tabulce na čtvrtém místě. Co říkáte na vstup do sezony?

Nevím, jestli se tomu dá vůbec říct vstup do sezony. Je fakt na nic se připravovat tři měsíce na to, aby se odehrálo pár zápasu, pak z toho vypadnout a začínat znovu. Až se začne zase hrát, bude už jedno, kdo jak makal v létě a kdo byl nejlépe připravený. Všichni půjdou rovnou z postele na hřiště a rozdíly se dost srovnají. Sám jsem zvědavý, jak to bude vypadat.

Současná vynucená pauza s restrikcemi vedla i k zavření hal. Jak se připravujete v omezených podmínkách?

V Ústí trénujeme normálně dál. Chodíme běhat do parku, nebo máme fyzické tréninky na venkovních hřištích. Když neprší, chodíme si i zastřílet ven, ale jelikož na severu hodně fouká, nestojí to za nic. Na další tři týdny máme individuální kondiční plány, které plníme sami.

Máte nějaký tip pro mladé basketbalisty jak se v této pauze udržet v kondici?

Zůstat ve střelecké formě je dost těžké, protože málokdo má možnost trénovat na kvalitním venkovním hřišti v tomhle počasí. Jak ale tvrdí trenéři, neexistuje špatné počasí, ale jen špatné oblečení. Fyzicky by se měl nějak udržovat každý. Stačí jen chtít.

Kromě basketbalu i studujete vysokou školu v Praze. Jak je složité odvádět práci na dvou hřištích v jiných městech a zároveň zvládat školu?

Já studuji dálkově, takže časová náročnost není taková, ale samozřejmě někdy po tréninku musím odložit šlofíka a místo toho napsat seminárku nebo si poslechnout přednášku. Moji výhodou je, že studuji obor management sportu, který mě baví a zajímá. Není to proto pro mě otrava, ale naopak zábava.

Ve zkouškovém období je to ale náročnější. Nebo se pletu?

Je to horší především z důvodu dojíždění do Prahy, ale dá se to zvládnout. Navíc jak škola, tak i klub mi vždy vyjdou vstříc, za což jsem moc vděčný.