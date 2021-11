Fotbalová Viktoria Plzeň se obrací na veřejnost s prosbou, aby darovala krev. S jejím nedostatkem totiž bojuje Fakultní nemocnice Plzeň. Jako poděkování klub připraví každému dárci zdarma dvě vstupenky na sobotní zápas 16. kola FORTUNA:LIGY proti Bohemians Praha a dvě plechovky piva Gambrinus, které byly vyrobeny speciálně ke 110. výročí klubu.

Trenér brankářů Viktorie Matúš Kozáčik při srpnové akci darování krve. | Foto: fcv/Michal Belšán

Přijít darovat krev můžete ve středu od 6.30 do 17 hodin (12 – 13 hod. polední pauza), ve čtvrtek a v pátek od 6.30 do 12 hodin do Transfuzního oddělení FN Plzeň, ulice 17. listopadu 12 v Plzni, kde také dostanete lístky na utkání s Bohemians.