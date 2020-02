Známá plzeňská zpěvačka zvítězila na trati 250 metrů časem 4:57:4 o pouhé čtyři desetiny vteřiny před o deset ket mladší soupeřkou Ivanou Jägerovou (Autoškoda Mladá Boleslav). Třetí skončila v jednadvacetičlenném startovním poli Lenka Rossi (Sokol Hradec Králové (5:03,8).

Závod v ledové vodě o teplotě 2,5 °C byl na trati 250 metrů rozdělen do několika rozplaveb. „I když jsem svoji rozplavbu vyhrála, ani ve snu mě nenapadlo, že zvítězím v celém závodě. Když mně to oznámili, smála jsem se, že to je vtip. Nemohla jsem tomu uvěřit a šla se zeptat pořadatelů, zda to není legrace. Až když mě ujistili, že je to pravda, uvěřila jsem. Byl to krásný dárek k mým narozeninám,“ říká Vlaďka Bauerová, která při svém prvním triumfu v Českém poháru v zimním plavání získala zároveň 60 bodů pro svůj tým.

A čím si úspěch vysvětluje? „Voda v Sázavě byla hodně studená a já chtěla mít závod co nejdříve za sebou. Navíc mě na sto metrech dohonil jeden chlap, což mě pořádně dopálilo, tak jsem ještě zrychlila,“ směje se Vlaďka, která prvenství věnovala svému vnoučkovi Marečkovi, jež se narodil před dvěma týdny.

Otužování se věnuje pět let, z toho o body do Českého poháru v zimním plavání bojuje třetí sezonu.

Tradičně nejvíce jich pro KSO Plzeň získala na trati 750 metrů hvězdná plzeňská trojice Jan Šůcha (10. místo, čas 11:28, 365 bodů), Petr Vaniš (41. místo, 14:33, 272 bodů) a Eva Krupičková (14. místo, 15:44, 353 bodů).

Z otužilců KSO Plzeň na Sázavě závodila ještě Martina Frýbertová, pátá na 250 metrů za 5:07 (56 bodů). Na stejné trati byli mezi muži Jan Murin devátý (6:31, 52 bodů) a Karel Rota dvanáctý (7:05, 49 bodů).

Díky velmi dobrým výkonům při Memoriálu Vladimíra Tupého předstihli otužilci KSO Plzeň v pořadí Českého poháru Českou Třebovou a ze 39 hodnocených oddílů jim patří sedmé místo.