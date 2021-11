Rallyový jezdec Václav Pech jun. si na sklonku sezony zase víc spravil chuť. Po vítězství v Rallye Český Krumlov ovládl pilot plzeňského EuroOil teamu s vozem Ford Focus WRC dvacáté Setkání mistrů na autodromu v Sosnové u České Lípy.

V atraktivní show, v níž se při rozlučce se sezonou utkávají na uzavřené trati šampioni v rallye, autokrosu, rallycrossu i dalších disciplín, obhájil Pech loňské prvenství. Druhý skončil Tomáš Enge, jediný český závodník, který kdy závodil ve formuli 1, ale jel i Rallye Dakar. V Sosnové se představil premiérově se Škodou Fabií Rally2 evo. Třetí místo obsadil Aleš Jirásek rovněž s fabií.

„Bylo poměrně teplo, sucho, takže šlo o super svezení,“ komentoval závod jeho vítěz Václav Pech jun.

Zkušený závodník v Sosnové debutoval už v roce 1996 s rallycrosovou felicií. A přestože tu dosáhl celou řadu triumfů, a to i v daleko hvězdnější konkurenci (mj. Loeb, Biasion, Allén), tak si letošního absolutního prvenství cení. „Všichni v týmu z toho máme radost,“ uvedl 44letý jezdec.

Do letošní sezony vstupoval Pech jako úřadující český šampion, ale zasáhl ho covid a v úvodu rallyového mistrovství se potýkal s následky nemoci. A když se vrátil do obvyklé formy, tak ho zase brzdily technické problémy na jeho vozu a v šampionátu tak skončil třetí. Na rallye v Krumlově i teď v Sosnové ale Pech ukázal, že stále umí.

Hned po úvodní rozjížďce Setkání mistrů se plzeňský pilot usadil v popředí celkového pořadí, ale rozestupy na prvních místech byly kvůli nezvykle suché trati minimální. Hned pět jezdců bylo namačkáno v jedné sekundě a třeba průběžně druhého Pecha a třetího Jiráska dělily pouhé tři setiny. „Bylo jasné, že rozhodovat bude jen bezchybná jízda ve všech třech rozjížďkách,“ uvedl Pech.

Po druhé sérii jízd se už sice dostal do čela průběžného pořadí, ale jen s náskokem 0,8 sekundy na Tomáše Engeho a dalšího okruhového specialistu Aleše Jiráska, jedoucích na škodovkách kategorie R5. Vítěze tak určila až třetí finálová jízda na dva okruhy, kterou ovládl Pech před Engem a Jiráskem.

„Jsem šťastný za celý EuroOil team. Po vítězství v Českém Krumlově je to druhý úspěch během dvou týdnů. Pokaždé to bylo s těsným rozdílem, jen v Sosnové to bylo možná méně napínavé, než předtím na jihu Čech,“ připomněl Václav Pech jun. dramatický souboj s Janem Kopeckým v Českém Krumlově.

Definitivní tečku za sezonou udělá Pech v úvodu prosince na Pražském Rallysprintu, ale to už zase s Petrem Uhlem na křesle spolujezdce. Jaký dárek si dá k 45. narozeninám?

