Teprve devatenáctiletá brankářka si znovu vysloužila i nominaci do reprezentace. „Moc si toho vážím. Snad mi to za národní tým půjde alespoň stejně jako v Plzni,“ doufá. Na začátku října si v rámci kvalifikace o EURO 2022 možná zachytá i proti olympijským vítězkám z Francie. „Je jasné, že jednička nebudu, ale aspoň na lavičku bych se podívat mohla. Zatím jsem vždy byla jen na tribuně,“ říká Řezáčová, kterou na reprezentačním srazu doplní i její o rok mladší brankářská kolegyně Michaela Malá.

Skvělý vstup do sezony pokračuje. Házenkářky DHC Plzeň zůstávají i po 3. kole MOL ligy neporaženy. Na vítězství proti Olomouci a remízu v Šaľe navázaly jasnou domácí výhrou nad oslabenou Porubou 28:17. Skvělým výkonem se blýskla brankářka Karin Řezáčová.

