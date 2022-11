Návrat cyklokrosu těší i plzeňské legendy tohoto sportu Pavla Elsnice, Ondřeje Lukeše, Václava Metličku či Radomíra Šimůnka mladšího.

Právě Šimůnek ještě stihl poslední cyklokros ve městě, a to s puncem Světového poháru na trati v Doubravce. Tehdy na podzim roku 2012 skončil kousek od svého tehdejšího bydliště na těžké, rozbahněné trati čtrnáctý, když výhru slavil Belgičan Niels Albert. Pak se cyklokros z města vytratil a až nyní bývalí cyklisté sdružení ve spolku Chodov křísí tradici znovu k životu.

„Plzeň a cyklokros k sobě vždycky patřily a cyklokrosový závod tu rozhodně chyběl. Takže jsem rád, že se do toho kluci pustili,“ prohlásil 39letý borec ze slavného cyklokrosového rodu.

Radomír Šimůnek ml. v cíli.Zdroj: Deník/Vlastimil Leška

Co říkáte na výběr lokality, na trať?

Areál Škodalandu i jeho okolí jsou pro takový podnik skvělou destinací. Je tu prostor k parkování, dobrý přístup a diváci budou míto průběhu závodu přehled. Takže by se tu klidně mohly konat i větší závody než ten zahajovací.

Organizátoři také naznačují, že do budoucna pomýšlejí na Český pohár, závody kategorie UCI a jednou snad i na Světový pohár. Je to reálné?

Určitě. Lokalita nabízí dostatek místa k uskutečnění takových plánů. I trať má slušné parametry. Otázkou tak bude, za jakých podmínek bude možné areál využít. Proto bude důležité dobře začít, přitáhnout lidi, aby to bylo pro město zajímavé.

Při pohledu na plán trati se však zdá, že jde o rovinatý okruh, o placku. Vy jste si ho projížděl, tak jaký je v reálu?

Placka? To pozor. Spíš nakloněná rovina. Navíc okruh vede převážně po louce, která není vyježděná, a bude to hodně drncat. Takže závodníky nečeká nic příjemného. Je to hodně do tahu a bude to bolet.

Radil jste organizátorům? Pomáhal s vytyčením okruhu?

Kecal jsem jim do toho, jak to jen šlo. Něco jsou ale představy, něco realita a někdy se rozcházejí. Já se snažil trať víc namotat a kluci to pak zase kvůli vytyčování trochu narovnali (úsměv). Ale nějakou stopu jsem tam zanechal.

Mezi přihlášenými nejste, takže na startu vás neuvidíme?

(smích) No to ne, nemám cyklokrosové kolo. Maximálně bych mohl jet na biku, ale to odporuje pravidlům. Třeba jednou pojedu, ale teď si užívám jiného stylu života. Na závodech ale budu a rád pomůžu. Když mě pošlou zatlouct kolík, půjdu. K cyklokrosu mám stále vztah, jezdím se dívat na závody, o víkendu jsem byl třeba na svěťáku v Táboře, ale nad sportováním převažují pracovní povinnosti.

Co se vám vybaví při vzpomínce na závod Světového poháru 2012 u svatého Jiří?

Hlavně velké trápení. Plzeň byla vždycky moje srdcovka, i když trať u Jiřího mi moc neseděla. Ale všechno je to už minulost.

Změnil se cyklokros za těch pět let, co nezávodíte?

Určitě. Je rychlejší, našponovanější. Vezměte třeba teď Štybyho (Zdeňka Štybara) v Táboře. Má tah i parametry silničářského esa, přesto mezi cyklokrosaři skončil sedmnáctý. Aby mohl pomýšlet výš, musel by se na to speciálně nachystat.

Vizitka

Radomír Šimůnek ml. je bývalý cyklokrosař, který šel ve šlépějích svého otce, rovněž Radomíra, cyklokrosové legendy a čtyřnásobného mistra světa. Mladší ze Šimůnků má ve sbírce světové stříbro ze šampionátu juniorů i mužů do 23 let. Na profiscéně působil jedenáct sezon, většinou ve službách belgických celků, teprve v závěru jezdil za táborský ČEZ. Může se pochlubit vítězstvím v závodě Světového poháru. V roce 2016 se stal českým mistrem, ale na sklonku roku 2017 oznámil překvapivě konec kariéry. Nyní pracuje v Plzni jako bankéř.

Věřím, že nešlo jen o výkřik do tmy, říká po výhře v Olomouci gólman Pavlát

Program cyklokrosu v Plzni

9.40: starší a mladší žáci, žákyně (2 okruhy)

10.30: M50-54, M55-59, M60-64, M65-69, M70-74, M75+, W40-44, W45-49, W50-54, W55-59, W60+ (30 minut)

11.30: kadeti, kadetky (30 minut)

12.30: ženy Elite, juniorky, M40-44, M45-49, W35-39 (40 minut)

13.30: vyhlášení výsledků

14.30: muži Elite, junioři, M35-39 (50 minut)