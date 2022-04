Plzeň – Dvacet let je pryč. V úterý bude v Plzni zahájen už 21. ročník cyklistické Giant ligy.

Letošní seriál nabídne od dubna do září 12 kritérií z nichž vzejde celkový vítěz. Zahajovacím podnikem bude Grand Prix Rafkarna, která na dráze v areálu SK Rapid na Lopatárně startuje 26. dubna v 17.30 hodin.

„Po dvou letech svázaných anticovidovými restrikcemi to bude konečně bez omezení pro cyklisty i diváky,“ oznámil na tiskové konferenci hlavní organizátor Jan Kotal, který seriál závodních úterků (v některých letech střed) v Plzni zakládal.

„Cyklistice se věnuji od čtrnácti let. Závodil jsem na silnici i na horských kolech. A i když jsem skončil s profikariérou, tak jsem se chtěl ještě svézt, a to mě postrčilo k pořádání Giant ligy,“ vysvětlil Kotal vznik seriálu.

V počátcích ligy si sám stavěl zázemí, plůtky kolem startu, následně naskočil na kolo, po závodě vyhlásil vítěze a pak zase vše uklidil. „Za sezonu to bylo také dvacet závodů,“ zavzpomínal.

Jenže rostoucí popularita série a s ní i počet startujících ho donutily soustředit se pouze na řízení závodů.

„K tomu je ještě komentuji. V cyklistice se pohybuji dlouho a s mluvením nemám problém,“ podotkl plzeňský rodák s úsměvem.

Také letos je seriál vypsán pro juniory, ženy, muže Elite a Masters (jezdce nad 40 let). Díky rozměrům unikátního oválu v areálu Rapidu (délka 1,1 km, šíře osm metrů) mohou všechny kategorie startovat společně. „Nově to ale bude tzv. handicapovým způsobem,“ upozornil Kotal. „Junioři, ženy a borci nad 40 let vyrazí na trať 30 sekund před hlavním polem. Budou mít tak šanci sáhnout si na body, což je pro ně v pelotonu těžké,“ doplnil.

Nové jsou i délky závodů pro jednotlivé kategorie. „Ženy jedou 44 okruhů, Masters skončí v 51. kole a junioři společně s muži v 55. okruhu,“ upřesnil Kotal.

Zpestřením ligy bude znovu zařazení městského kritéria koncem srpna v Hradci Králové.

Pro kategorie juniorů, žen a mužů Elite jsou tradičně připraveny dresy lídrů, stejně jako soutěž o puntíkovaný dres pro nejaktivnějšího jezdce měsíce.

BOUBAL VERSUS RYBA

Mezi eliťáky obhajuje ligové prvenství zkušený Martin Boubal z týmu Hello CTW, který další ze svých titulů vybojoval loni jen těsně před sparťanem Janem Rybou. Vyhrál o pouhý bod.

A Boubal s Rybou také figurují mezi přihlášenými na zahajovací GP Rafkarna. „Vedle domácí Sparty, závodníků Dukly Praha, týmu Hello CTW a Příbrami jsou přihlášeni i cyklokrosaři z ČEZ Tábor a jeden Rakušan,“ uvedl Jan Kotal.

Od května se pak v rámci seriálu poměří také mládež. Před ligou se utkají žáci, žákyně, kadeti a kadetky. Závody se uskuteční ve spolupráci s Roman Kreuziger Cycling Academy v čele s Petrem Kubiasem.

Ten je však nyní vytížený jiným úkolem – a to finišující přípravou GP West Bohemia, což jsou mezinárodní závody pro kadety a juniory. „V sobotu 30. dubna se na Lopatárně jede kritérium a prvního května se bude závodit na okruhu v Kyšicích. Přihlášeno je zatím 137 závodníků z 16 zemí,“ uvedl Petr Kubias.

