Úspěšní sourozenci, kteří žali úspěchy doma i na mezinárodní scéně, mají narozeniny shodně 20. února.

Antonín Bartoníček při uvedení do Síně slávy české cyklistiky. | Foto: čsc

Dva bratři se narodili ve stejný den pár let po sobě, pak se nadchli pro cyklistiku a byli úspěšní doma i v zahraničí. Sourozenci Antonín a Zdeněk Bartoníčkovi, kluci původem z Karlových Varů, slaví narozeniny shodně 20. února. Antonínovi je 75 let, Zdeňkovi jednasedmdesát. Po začátcích v karlovarské Slavii narukovali na vojnu do RH Plzeň, později SKP, a vypracovali se až do národního týmu. Zatímco Zdeněk jako cyklistický univerzál zvládal časovku, kopce i závěry závodů, Antonín byl excelentním spurterem i tempařem. Dvakrát se stal mistrem republiky v soubojích družstev na 100 km, mistrovské stříbro bral v závodě jednotlivců, vyhrál závod Okolo Slovenska a k tomu přidal etapové vavříny i v dalších podnicích. Hned šest vítězných zářezů si později trenér a podnikatel připsal v tehdy populárním Závodě míru. Rozhovor s jubilantem připravujeme.

