Nákupčí v automobilovém průmyslu Co u nás budete dělat: " zajištění nákupu přímého materiálu " plánování a zpracování objednávek " zpracování dat a zadávání dat do systému " zodpovědnost za termíny dodávek materiálů Požadujeme: " komunikativní znalost AJ " pečlivost, spolehlivost, samostatnost, logické myšlení " organizační a komunikační schopnosti " znalost SAP nebo jiného ERP systému výhodou " chuť učit se nové věci Co Vám nabízíme: " HPP na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou " práci v inovativní, dynamicky rostoucí a rozvíjející se italské společnosti " možnost seberealizace, prostor pro uplatnění Vašich znalostí a dovedností Zaměstnanecké výhody: Stravenky 120 Kč/den, 5 týdnů dovolené, prémie, pracovní doba 8:00 - 16:30 h 30 000 Kč

