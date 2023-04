Už dvaadvacátý ročník seriálu silničních kritérií v areálu SK Rapid v Doubravce zahájí Velká cena Insia Plzeň, která startuje v úterý v 17.30 hodin.

Premianti 21. ročníku Giant ligy (zleva) Richard Habermann, Martin Boubal s vítěznou trofejí a Pavel Kelemen. | Foto: GL/Tomáš Tesař

Jan Kotal (vpravo) s Petrem Kubiasem ukazují dresy pro vedoucí jezdce kategorií mužů a juniorů.Zdroj: GLJestliže je duben, v Plzni startuje cyklistům Giant liga. Už dvaadvacátý ročník seriálu silničních kritérií v areálu SK Rapid v Doubravce zahájí Velká cena Insia Plzeň, která startuje v úterý v 17.30 hodin.

Vítěz seriálu úterních závodů letos vzejde z dvanácti podniků. Většina z nich se uskuteční na plzeňském oválu, jen jednou se jezdci utkají v centru Hradce Králové, a to v neděli 10. září.

„Závodníci tak mohou vyniknout v jednotlivých dílech ligy nebo bojovat o umístění v sérii. Utkají se znovu muži Elite, Masters (nad 40 let), ženy, junioři a juniorky,“ prohlásil na tiskové konferenci v Klubu malých pivovarů Jan Kotal.

Podle zakladatele a aktuálního šéfa Giant ligy to umožňují parametry unikátní asfaltové dráhy na Rapidu. „Je uzavřená, bezpečná a má ideální délku, šířku i převýšení,“ vyzdvihl bývalý úspěšný silničář a biker.

Znovu se bude startovat tzv. „handicapovým způsobem“, kdy na okruh vyjedou junioři, juniorky, ženy a Masters jako první třicet sekund před hlavním polem.

„Během zhruba čtyř až šesti kilometrů, než je dostihnou eliťáci, si vybojují body, které by jinak v hlavním poli těžko získávali,“ vysvětloval Jan Kotal.

Zatímco muži Elite se budou utkávat v závodě na 55 kol, což je cca 60 km, ženy skončí ve 44. okruhu a jezdci Masters v 51. kole.

Lídři průběžného pořadí jednotlivých kategorií se znovu obléknou do speciálních dresů. Mezi muži ho v minulých třech ročnících získal Martin Boubal z týmu Hello CTW a obhájce titulu by neměl chybět ani na startu úvodního podniku série.

V jednotlivých kolech Giant ligy se pojede o finanční prémie ve výši 7800 Kč, zajímavé ceny získají i celkoví vítězové ligy.

A jaká konkurence se na zahajovacím závodě sejde? „Rozhodně se bude chtít ukázat téměř domácí Sparta. U dalších jezdců záleží, jak komu start na Giant lize zapadá do závodního programu. A to jak silničářům, tak cyklokrosařům nebo bikerům,“ uvedl Jan Kotal.

Součástí Giant ligy 2023 bude tradiční soutěž o puntíkatý dres pro nejaktivnějšího jezdce měsíce Bageterie Boulevard prestige.

A ve spolupráci s Petrem Kubiasem, ředitelem Roman Kreuziger Cycling Academy, se od května před každým dílem Giant ligy uskuteční závod pro žáky, žákyně, kadety a kadetky.

Vše má háček. Není jisté, zda se letošní liga dojede do konce. A to vinou pokračujících soudních sporů. „Věřím, že se liga dokončí, ale samozřejmě soudní tahanice sportu nesvědčí,“ uvedl Jan Kotal