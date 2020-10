V sobotu v devět ráno usedne 49letý borec na časovkářský speciál a začne kroužit po asfaltové dráze v areálu SK Rapid v Doubravce. Bude šlapat, sledovat čísla na computeru a zase šlapat.

S vidinou svého snu.

Zkušený ultravytrvalec, dvojnásobný mistr světa v závodech horských kol na 24 hodin, vyhlásil útok na světové rekordy. Na silnici, a hned dva z kategorie ultra.

Kozák chce překonat rekordní výkon na 24 hodin, který činí 915 kilometrů, a k tomu stlačit čas potřebný k ujetí tisíce kilometrů (nyní 28:50:14 hodiny).

Co vás k myšlence na světové rekordy přivedlo?

Nějak jsem cítil, že na biku mě to už úplně nenaplňuje. Čtyřiadvacetihodinovek jsem jel tolik, že když se do ní nenastoupí s tím, že člověk chce vyhrát, spíš to zabalí, než dojede. K tomu jsem ty největší závody v Evropě vyhrál, mám dva světové tituly,a nebylo kam jít dál. Začal jsem ale hodně trénovat na silnici, chytla mě a zjistil jsem, že i tam je spousta výzev v téhle ultradistanci.

Proč jste zvolil zrovna útok na mety v jízdě na 24 hodin a 1000 km?

O rekordu na 24 hodin přemýšlím od roku 2009. V těch časech ho držel Yure Robič, který bohužel tragicky zahynul. Měl hodnotu 640 kilometrů a tehdy jsem si říkal, že je nemožné něco takového zajet. Pak jsem to pustil z hlavy. Až letos tím, že na jaře se všechny závody zrušily a já pořád jen trénoval na silnici, se myšlenka vrátila. Od začátku sezony mám najeto 24 tisíc kilometrů a všechno se nějak sešlo. Povedlo se zajistit kolo, mám kolem sebe lidi, kteří mi pomáhají. Kolegové z práce v Cyklo Atom tím žijí. Takže jsem si řekl, kdy jindy, když ne teď.

Věříte si?

Fakt nevím. Před třemi měsíci byl rekord na 24 hodin ještě 896 kiláků, a to jsem si říkal, že 900 je možné dát. Mezitím ale nějaký Belgičan posunul výkon na 915 km. Jenže on kroužil po rovině kolem přehrady a já pojedu na Lopatárně. A i když se to nezdá, kopeček na oválu dá zabrat, leze do nohou. Za 24 hodin nastoupám asi pět tisíc metrů. Víc si proto věřím na těch tisíc kilometrů.

V čem je tahle meta dosažitelnější?

Na její překonání stačí nižší rychlostní průměr 35 kilometrů v hodině, zatímco v prvním případě by bylo nutné udržet průměrnou rychlost asi 37,5 km.

Pro laika ta čísla zní neskutečně. Jak se dá na tak extrémní zátěž připravit?

Na jaře jsem si na Lopatárně zkusil 12 hodin, na běžném kole jen s diskem a najel jsme 436 kilometrů. Což mě povzbudilo, že s pořádným kolem bych to mohl dát.

Jaké podmínky musíte při rekordních pokusech splnit?

Dráha musí být přesně změřena. Rozhodl jsem se proto využít jen vnější polovinu oválu. Vychází mi míra 1110 metrů na kolo, kopečky jsou tu mírnější a je tu lepší asfalt. I takové maličkosti mohou rozhodovat. A těch kol nebude tolik. Spočteno od oka je to 960 okruhů (úsměv). A musím jet sám, bez vodiče.

Pomohou vám v přemáhání únavy i dlouhé samoty zkušenosti ze závodních 24hodinovek?

Moc ne. S nadsázkou se totiž dá říct, že v závodě na 24 hodin stačí jen vyhrát. Můžete reagovat na soupeře, přizpůsobit si rychlost i odpočinek, jenže nyní budu muset jen šlapat a najet co nejvíc. Soupeřem mi budou čas a kilometry.

Delší odpočinek asi nepřipadá v úvahu?

Četnost a délka zastávek sice nejsou nijak omezeny, ale utíká čas. Během testu na 12 hodin jsem stavěl na tři minuty. Teď to bude pochopitelně déle. V plánu je celková pauza dvacet minut až půl hodiny.

Co budete během jízdy jíst a pít?

Výběr stravy jsem konzultoval se specialisty v Plzni a mám to spočítané na celý výkon. Půjde o gely, nápoje iontové i energetické. K tomu rýži, pečivo. Jde jen o to, jestli to do sebe dostanu…

A váš plán, jak se zapsat mezi světové rekordmany?

První den jet malinko rychleji, abych druhý mohl jet o něco pomaleji (smích). Ze zkušenosti totiž vím, že když překonáte noc, tak se další den hrozně vleče. Ale nemůžu to zase napálit čtyřicítkou, zvlášť když chci pokračovat na tisíc kilometrů. Musím jet plynuleji.

Co vám pár dní před startem běží hlavou?

Že toho bude dost. Jet 24 hodin a k tomu si přidat další čtyři, možná pět bude hodně těžké.