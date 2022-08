Karolína Voříšková si letos už předtím vybojovala účast v reprezentačním čtyřkajaku juniorek na mistrovství Evropy v Bělehradě, kde s kolegyněmi dojely na sedmém místě.

Domácí šampionát byl pro juniory a kategorii U23 rovněž nominační, a to na mistrovství světa, které se koncem srpna koná v maďarském Szegedu. Rozhodujícím závodem byla trať 500 metrů. Plzeňská dorostenka se proto na této distanci přihlásila o kategorii výš, a jejími soupeřkami tak byly závodnice až o dva roky starší. Jenže stejně zvítězila.

„Start se mi sice moc nepovedl, zhruba po sto metrech jsem jela okolo pátého místa. Chtěla jsem se však posunout o místo vpřed, abych si zajistila alespoň účast na mistrovství světa ve čtyřkajaku. Postupně jsem stupňovala tempo, na třístovce jsem byla druhá a závěr byl jako ve snu,“ uvedla Karolína. „V čele na mé úrovni jela ještě Tettingerová, ale až chvíli po dojezdu jsem zjistila, že jsem těsně vyhrála,“ popsala dramatickou koncovku závodu mimo jiné členka Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje,

Karolína Voříšková (vpravo) s mámou a zároveň trenérkou Barborou Vernerovou.Zdroj: archiv K. Voříškové

Vítězstvím si zajistila nejen místo v reprezentačním čtyřkajaku juniorek, ale na světovém šampionátu bude reprezentovat Českou republiku i v nejprestižnější kategorii singlkajakářek.

K tomu Karolína přidala ještě dorostenecké tituly na tratích 200 a 1000 metrů a v deblkajaku se sparťankou Helenou Sýkorovou na pětistovce. Stříbro si pak Voříšková vybojovala v závodě na 5000 metrů a se čtyřkajakem na pětistovce.

S výkony dcery byla spokojená i Barbora Vernerová. „Vyšlo to nad očekávání, přestože měla před závody drobné zdravotní problémy. To možná trochu ovlivnilo začátek závodu juniorek na 500 metrů. Před startem se necítila úplně v pohodě, ale postupně předjela všechny soupeřky, když do vedení se dostala až asi čtyřicet metrů před cílem. Přesto si myslím, že to od ní nebyl ještě úplně stoprocentní výkon,“ uvedla matka a trenérka.

Po volnějším týdnu čeká plzeňskou kajakářku soustředění reprezentačního družstva v Račicích a poté už mistrovství světa.

Karolina Voříšková ale nebyla jedinou členkou plzeňské Slavie VŠ, která si z Radčic přivezla titul. V kategorii veteránů nad 70 let zvítězil na kilometrové trati kanoista Václav Kocián a na sprintérské dvoustovce ještě přidal stříbro.

Karolína Voříšková na šampionátu v Račicích.Zdroj: archiv K. Voříškové