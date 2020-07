Ve Světovém poháru skončila lyžařka původem z Postřekova na Domažlicku hned čtyřikrát v první desítce, když zvlášť cenné je páté místo ze závodu na 10 km klasicky ve Finsku. V tuzemské anketě Král bílé stopy také Razýmová obsadila třetí příčku za vítěznou sjezdařkou Ester Ledeckou a snowboardcrossařkou Evou Samkovou. K tomu závodnice Sport Clubu Plzeň převzala vítěznou trofej v kategorii běžeckého lyžování.

„Minulá sezona vyšla nad očekávání, ale přece jen od jejího předčasného konce uběhla dlouhá doba a vše směřuje k té nadcházející,“ ozvala se Kateřina Razýmová telefonicky z Božího Daru, kde se připravuje s mladými závodníky z týmu pod dohledem trenéra a manžela Vladislava Razýma mladšího.

Obvyklý galavečer, provázející vyhlášení ankety, nahradil tentokrát hraný dokument, v němž se ocenění závodníci představili v různých rolích. Vy třeba jako obsluha bufetu v jinak liduprázdném Paláci Žofín, kde se mělo vyhlášení původně konat. Jaké to bylo?

Nějak zvlášť jsem to neprožívala. Prostě jsem absolvovala jeden natáčecí den, poznala jsem sice něco nového, ale protože nešlo o slavnostní vyhlášení, tak ani zážitky nejsou takové.

Nepřebila to ani radost z třetího místa v absolutním pořadí ankety?

Vyhlášení proběhlo hodně dlouho po sezoně, navíc v netradičním formátu, takže pocity nejsou asi takové, jako kdybychom se mohli sejít hned po skončení zimy.

Jak jste se cítila před kamerou v záři reflektorů?

Ve scéně s Janem Budařem v roli ceremoniáře jsem naštěstí nemusela nic říkat, takže vše proběhlo v pohodě. Navíc všichni ze štábu brali ohled a natáčení bylo celkem rychle hotové.

Nemyslela jste v anketě na vyšší příčku?

To vůbec. První a druhé místo bylo dopředu obsazené a já jsem ráda, že jsem dostala alespoň nějaký hlas a dostala se na pódium za běžecké lyžování. Povedlo se mi to poprvé, což nějaké ocenění je. Ale spíš pro lidi kolem mě, protože pro mě samotnou jsou největší odměnou už výsledky v sezoně.

Jsou umístění v elitní desítce Světového poháru plus tituly z domácího šampionátu pobídkou do další sezony?

Je to hlavně obrovský závazek. Je přece jen snazší jít do závodu s tím, že můžete jen překvapit, než když se od vás čeká výsledek. Ale jsem soutěživá, takže je to pro mě i hodně motivační a snažím se připravit tak, abych na předchozí sezonu dokázala navázat.

Co to obnáší?

Momentálně převažuje trénink na kolečkových lyžích v různých kombinacích s během a k tomu posilování. To se různě střídá. Většinou absolvuji denně dvě fáze, čtyři pět hodin v zápřahu. A protože přibývá rychlostních tréninků, intervalů, tak je to hodně těžké, ale bez toho to nejde.

Jak moc vás v přípravě ovlivňuje pokračující atak koronaviru?

Pandemie sice předčasně ukončila také naši sezonu, byly zrušeny svěťáky v zámoří, ale tím, že jsme individuální sport a trénujeme venku, tak mě to zase tolik neomezovalo a ani nyní neomezuje. Trénovat na ledovec v rakouských Alpách se jezdí až v srpnu, takže věřím, že to klapne. A do té doby si vystačím s tréninkem v tuzemských destinacích.