„Chceme vidět, jak hrají, ukázat jim systém, aby viděli, že je stále možnost se do reprezentace dostat. Je důležité říct, že všichni mají do národního týmu dveře otevřené. Myslím si, že je to zdravá konkurence, která pomáhá ke zlepšování se,“ vysvětloval Xavier Sabate svůj krok.