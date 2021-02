Devatenáctiletá všestranná atletka získala zlato v dálce, stříbro vybojovala v trojskoku a se štafetou 4x 200 metrů. Ale z Ostravy neodjížděla úplně spokojená. „Měla jsem smíšené pocity, protože jsem chtěla vyhráti v trojskoku, ale bohužel mi chyběly čtyři centimetry na první místo,“ vysvětlila Linda Suchá, která je členkou Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje.

Zato se vám v trojskoku výkonem 13,24 metru podařil halový osobní rekord.

To ano, ale ty čtyři centimetry mě hodně mrzely. Potěšila mě dálka.

Váš venkovní osobní rekord je 13,65 metru. Jste s 13,24 metry spokojená?

Je to slušný výkon, ale přála jsem si více – kolem 13,60 metru.

V dálce jste získala zlato, ale první dva pokusy jste měla křížek. Byly to nervy, abyste nepřešlápla potřetí v řadě?

Ani ne, protože se mi to stává často. Troufám si říct, že mě to i nakopne a motivuje, abych do toho dala všechno.

Halový osobní rekord odolal o sedm centimetrů, a venkovní je dokonce 6,45 metru. Takže máte na víc než 6,15 metru…

Ano, umím víc a doufám, že v létě to ukážu. Halová sezona mi letos příliš nesedla.

Je to i tím, že obzvlášť pro dálkařky a trojskokanky bylo složité trénovat v období koronaviru?

Určitě to tím bude. Věřím, že se to teď zlepší, abych na venkovní sezonu už měla normální tréninkové podmínky.

Uteklo vám už někdy zlato o pár centimetrů jako teď v Ostravě v trojskoku?

Nevybavuju si. Pamatuji si jen, že loni jsem byla čtvrtá (Na třetí místo Suché chyběly dva centimetry a na stříbro čtyři centimetry, pozn. aut.).

Ve štafetě na 4x 200 metrů jste obhájily druhé místo. Takže spokojenost?

Doufaly jsme alespoň v nějakou medaili. Stříbrná je naprosto perfektní.

Jak jste se cítila v běhu?

Rozbíhala jsem štafetu, i když start z bloku nepatří mezi mé nejlepší disciplíny. Ale jinak se mi běželo super.

Čeká vás v halové sezoně ještě nějaký závod?

Už ne. Mistrovství republiky bylo mým posledním závodem. Teď mám týden úplné volno a poté začnu přípravu na letní sezonu.

Jak hodnotíte sezonu v hale?

Jsem spíše nespokojená, protože jsem si představovala kvalitnější výkony jak v dálce, tak v trojskoku.