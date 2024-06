Ten teď může zhatit i postoj české hvězdičky Lurdes Glorie Manuel, která má individuální start v Paříži jistý. To Petržilková se musí spoléhat na žebříček, v němž jí momentálně patří 42. místo, pojede 48 čtvrtkařek.

Jak často žebříček sledujete?

Je posledních čtrnáct dní před uzavřením nominace, takže se přiznám, že to obden srovnávám. Sleduju situaci samozřejmě bedlivě. Dá se říct, že neustále klesám žebříčkem. Spoustě lidem vychází ostré limity, je náročné se tam udržet. Věřím, že se tam uvidím. Strašně moc si přeju, aby to vyšlo.

Teď je však před vámi další vrchol sezony, domácí šampionát ve Zlíně. Uvidíme vás na tradiční čtyřstovce nebo plánujete více startů?

Určitě na čtyřstovce, protože si potřebuju upevňovat svoji pozici v rankingu směrem k olympijským hrám, takže to je pro mě priorita číslo jedna. No a budu se snažit pomoct i naší škodovácké štafetě, aby zaběhla nějaký pěkný výsledek.



A co osobní ambice, bez medaile byste se asi nerada vracela…

Ve sbírce mně stále ještě chybí český titul. Je to jeden z nesplněných snů, dám do toho srdíčko a budu doufat, že vyjdou podmínky, všechno se podaří a konečně z toho vykřešu slušný čas.



Neuvažovaly jste s dalšími čtvrtkařkami, že byste vzhledem k dobrým individuálním výkonům postavily ještě na mistrovství ČR ženskou štafetu s cílem kvalifikovat se na olympijské hry?

Bezprostředně po Evropě jsme se zkoušely domluvit, bohužel to ale nevyjde. Lada (Vondrová) je nemocná, takže ze štafety vypadává. A co se týče Lů (Lurdes Manuel), tak její trenéři nemají příliš týmové pojetí a rozhodli se, že půjdou individuální cestou. Nechtějí štafetu běžet. Je mi to líto, protože kdybych já byla v pozici české jedničky, tak určitě budu bojovat za každou cenu, aby se tam do Paříže štafeta dostala.