Domácí pravá spojka Andrea Vlachová vstřelila čtrnáct gólů.Do poloviny prvního poločasu DHC Plzeň držel jedno až dvoubrankové vedení. Díky skvělé brankářce Řezáčové se dvakrát domácí hráčky dostaly do tříbrankového vedení (8:5 a 9:6). Ve 26. minutě Zlín srovnal na 10:10 a nerozhodně skončila i první třicetiminutovka – 12:12.

Na začátku druhého poločasu se Plzeňanky ujaly dvoubrankového vedení (14:12 a 15:13). Jenže Zlín třemi góly v řadě skóre otočil. Od 41. do 50. minuty měly Západočešky navrch o jednu až dvě branky. Poté Zlín vyrovnal a v 54. minutě Plzeň prohrávala 21:22. V 56. minutě ztrácela dva góly – 21:23. Závěr zápasu nabídl drama. Dvě minuty před koncem vyrovnala Dominika Galušková na 23:23. Zlín se opět dostal do vedení, ale nejprve Linda Galušková vyrovnala a vzápětí dostala domácí do vedení Vlachová – 25:24. Poslední slovo měly házenkářky Zlína, které v poslední minutě srovnaly na 25:25. „Hodnotí se mi to těžko. První získaný bod sice beru, ale vzhledem k tomu, jak se zápas vyvíjel, je to asi málo. V určitých pasážích jsme si dokázali vytvořit i tříbrankový náskok, o který jsme ale vzápětí přišli. Pramenilo to nejspíš z přemíry snahy rozhodnout utkání co nejrychleji,“ zhodnotil utkání pro klubový web trenér DHC Plzeň Richard Řezáč.

Ztráta bodu ale neovlivnila jeho pozitivní hodnocení hráček. „Holkám moc děkuju. Bojovaly do posledních vteřin a moc si toho vážím,“ uznal Řezáč.

Házenkářky DHC Plzeň čeká ještě jeden letošní zápas. 30. prosince nastoupí na palubovce Slavie Praha. „Zápas proti Zlínu si zanalyzujeme ještě před svátky, abychom měli o čem přemýšlet, a poté se hned vrátili do tréninkového procesu před zápasem se Slavií,“ nastínil Richard Řezáč.