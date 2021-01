„Je to hrozně zvláštní situace, že u týmu nemůžeme být. Na druhou stranu s covidem žijeme už nějakou dobu a je jasné, že člověk musí být maximálně flexibilní a připravený na všechny možnosti. Jedna z nich nastala i teď,“ uvedl na včerejší online tiskové konferenci Daniel Kubeš ze svého německého bydliště.

To jeho kolega Jan Filip do Plzně přijel, ale i on musí být po pozitivním testu v karanténě na hotelovém pokoji.

V zítřejším utkání kvalifikace o Euro 2022 na Faerských ostrovech tak mužstvo povedou trenér brankářů Petr Štochl a od juniorů převelený Pavel Pauza, který už národní tým vedl v letech 2005 až 2008.

O víkendu i včera měl tým na povel především Petr Štochl. „Musel jsem to všechno velmi rychle vstřebat – kombinace i systémy. Jsem takový výkonný trenér,“ pousmál se jinak reprezentační kouč gólmanů. „Komunikuji s Honzou, který vše na dálku konzultuje s Danem,“ popisoval Petr Štochl, který je také jedním z trenérů extraligového Talent týmu Plzeňského kraje.

„Pakliže bych tuto zkušenost neměl, bylo by těžké už jenom vést trénink. Takhle vím, jak funguje celý tým. V tomhle směru to bylo trošičku jednodušší,“ popisoval Štochl, jenž je u národního týmu od této sezony. Stejně dlouho trénuje i Talent, kde předtím dělal asistenta Michalu Tonarovi.

„Většinu hráčů z nároďáku znám, kluci sami moc dobře ví, jak mají kluci trénovat. Pomáhají mi i zkušení borci Zdráhala s Galiou,“ vyzdvihl Petr Štochl roli nejzkušenějších hráčů z týmu.

Jeho parťákem se minimálně pro kvalifikační zápas na Faerských ostrovech stane Pavel Pauza, s nímž se dobře zná už z hráčské kariéry, s Kovopetrolem Plzeň mají dva mistrovské tituly a společně působili i v pražském Allrisku. „Za mě to bude významná pomoc, že Pavel dorazí. Reprezentaci už vedl,“ připomněl Petr Štochl čas, kdy sám byl Pauzovým svěřencem.

„Navíc máme slušné procento mladých hráčů, se kterými Pavel pracoval v juniorce, s některými přímo na Dukle. Navíc už je trenérem přece jen delší dobu,“ plánuje využít větších zkušeností svého kolegy Pavla Pauzy. Na dálku budou oba ve spojení i s obvyklými reprezentačními kouči Janem Filipem a Danielem Kubešem. „Technika je naštěstí pokročilá. Třeba včerejší videoporadu vedl Honza,“ přiblížil Petr Štochl.

„Kluci mají představu, jak by to mělo na tréninku fungovat, a já na to fyzicky dohlédnu,“ vysvětloval 44letý rodák z Plzně, který má bohaté hráčské zkušenosti i z německé bundesligy.

Ohledně nominace na zápas na Faerských ostrovech už stejně podle něho nebudou mít poslední dva dny přípravy až tak zásadní vliv.

Na sever by měli odjet oba zkušení gólmani (Galia, Mrkva) a 15 hráčů do pole.

„Nominaci na Faery uděláme my dva s Honzou. Máme ucelený přehled o týmu, i když jsme u něho poslední dny nebyli,“ prohlásil Daniel Kubeš. Vedení družstva při samotném zápase už pak bude na Štochlovi s Pauzou. „Do toho budeme zasahovat jen opravdu minimálním způsobem,“ doplnil Kubeš.

I na Faerských ostrovech čeká na český tým přísný režim. „Naštěstí letíme speciálem, takže cestování bude komfortní. Tam pak budeme zavření,“ prozradil „náhradní“ trenér Petr Štochl.