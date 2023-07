Letní mistrovství republiky dopadlo velmi úspěšně pro závodníky PK Slávia VŠ Plzeň Ondřeje Gemova a Kristýnu Horskou.

Ondřej Gemov. | Foto: ČSPS/Martin Sidorják

Čtyřiadvacetiletý plavec zvítězil ve čtyřech disciplínách a stal se nejlepším závodníkem šampionátu. Gemov ovládl tři kraulové závody na 200, 400 a 800 metrů a 200 metrů motýlek. Na čtyřstovce zaznamenal za výkon 3:55,73 minuty i nejlepší bodový výkon (813 b.)

„Super pocity. Mám radost, je hezké, že jsem nejúspěšnější plavec mistrovství. Došlo mně to, až jsem si to přečetl na webu plaveckého svazu. Do té doby mě to ani nenapadlo,“ řekl Ondřej Gemov

Šampionát v pražském Podolí byl pro něho nejúspěšnějším v kariéře. „Sice už jsem měl více medailí, ale ještě nikdy jsem neměl čtyři tituly za jedno mistrovství.“

Největší radost ze čtyř zlatých medailí má z té ze závodu na 200 metrů motýlek. „Kvůli tomu, jak závod probíhal. Kolega byl na sto padesáti metrech přede mnou o sekundu a půl, ale já jsem ho stahoval až v té poslední padesátce a ve finiši. Takže to bylo dost vyhrocené,“ vysvětlil plavec plzeňské Slávie.

Plavec Gemov překvapil sám sebe stříbrem ze Světového poháru

Za nejtěžší závod označil kraulařskou osmistovku. „Protože byla nejdelší a bolela mě nejvíc,“ smál se Gemov. Po šampionátu si dal jen den a půl volno, protože od 28. července do 8. srpna se zúčastní Letní světové univerziády v Číně.

„To je můj vrchol letošní sezony, chci tam zaplavat co nejlépe. Přál bych si vylepšit osobáky a uvidíme, co to udělá s výsledkem. Protože já si nedovedu představit, co tam bude za konkurenci. Samozřejmě že to budou těžké závody, ale i tak se budu chtít umístit co nejvýš,“ přeje si student třetího ročníku FTVS Univerzity Karlovy.

Pětadvacetiletá Kristýna Horská vyhrála prsařskou stovku a dvoustovku (rekord mistrovství) i 200 metrů polohově. V kraulařské dvoustovce byla druhá.

Medaile získali i Veronika Tondrová (stříbro, 400 m kraul) a Tomáš Chocholatý (bronz, 1500 m kraul).

Ženy plzeňské Slávie získaly zlato ve štafetě 4x100 metrů v polohovém závodě. Štafeta žen na 100 a 200 metrů volným způsobem doplavala druhá. Muži skončili dvakrát třetí.

Horská zaplavala skvělé finále. Na evropském šampionátu obsadila páté místo