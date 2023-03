Český šampion překonal potíže s naraženým kolenem po pádu ve španělské Chelvě, vyhlíží Světový pohár v Novém Městě na Moravě a parťákovi Lampíkovi pomáhá prezentovat AC Heating Cup - seriál krajských závodů horských kol.

Ondřej Cink má za sebou první závody v sezoně i problémy s naraženým kolenem. | Foto: Foto: fcb O. Cinka

Ambasadorem a hlavní tváří nadcházejícího AC Heating Cupu, Poháru Plzeňského kraje horských kol, je znovu český reprezentant Ondřej Cink. Není divu. Svou kariéru 32letý biker kdysi odstartoval právě v krajské sérii. Navíc má blízko k novému šéfovi poháru Ondrovi Paurovi.Před lety spolu ve Stupně pod dohledem Jaroslava Ryby létali na kolech po tamních stezkách a dodnes jsou parťáci. Pochopitelně tak Cink nechyběl ani na oficiálním představení letošní série, která v blýskavějším hávu a s řadou novinek začne příští sobotu ve Stříbře.

Ondřej Cink čelí dotazům novinářů.Zdroj: Foto: Ondřej Totzauer

„Je to už dávno, ale na začátky s Lampíkem (Ondrou Paurem – pozn. autora) vzpomínám rád. První závody jsme absolvovali v Chrástu a dodnes si to živě pamatuju. Jel jsem v klipsnách a v teniskách. Byl to super pocit a tam mi došlo, že chci dělat horský kola a ne fotbal,“ uvedl závodník týmu Primaflor Mondraker Genuine.

Minulá sezona nebyla pro Cinka snadná. V úvodu ho brzdily zdravotní trable a náplastí mu bylo až narození dcerky Nely a poté zisk mistrovského titulu ve Stupně jen kousek od rodného Újezdu u Svatého kříže.

Jenže problémy Cinka neopouštějí ani na prahu nové sezony. V závodě ve španělské Chelvě si při pádu narazil koleno a přetrvávající bolest ho na čas vyřadila z tréninku i ze závodů. „Koleno mě potrápilo. Začal jsem sice zase trénovat, jezdil jsem i intervaly, jenže pocit v koleni byl hodně nepříjemnej,“ přiznal. Na čas proto zátěž vysadil a běhal po doktorech. „Rentgen ani vyšetření na magnetu nic neobjevily, takže do toho zase vletím,“ oznámil Cink. O víkendu by měl startovat v úvodním díle Pražského MTB poháru.

K závodění se vrací po třínedělní pauze. „Je dobré, že jsem zpátky. Nebylo lehký koukat na žebříček UCI a sledovat, jak padám dolů (k 14. 3. byl Ondřej Cink na 23. místě UCI žebříčku). Byl jsem z toho nervózní. I vzhledem k olympiádě příští rok potřebuji body a k tomu je třeba zase pořádně trénovat. Být bez zdravotních komplikací,“ zdůraznil český šampion.Neprožívá zrovna klidné období. Po konci polského týmu Cross Orlen musel narychlo hledat angažmá a vrátil se pod křídla španělského Mondrakeru. Ovšem tím pozitivní zprávy končí.„Začalo to pádem v listopadu, to jsem stál asi deset dní. Na prvním soustředění na Mallorce jsem dostal chřipku a po Vánocích jsem při soustředění na Kanárech chytil nějakou střevní virózu. A když už se to začalo chytat a cítil jsem se dobře, tak přišel pád na koleno,“ uzavřel biker výčet potíží.

O to víc si užívá roli tatínka sedmiměsíční dcerky. Nabíjí ho. „O malou se postarám už sám, přebalím, nakrmím, zvládnu všechno,“ prozradil hrdě.

Náladu mu zvedá i pohoda ve španělské stáji Mondraker. „Jsem spokojený s týmem, s kolem a těším se na velké závody, jenže musím být zdravý,“ podotkl Cink s tím, že prvním velkým testem bude v květnu Světový pohár v Novém Městě na Moravě. „Předtím pojedu i Český pohár v Kutné Hoře a v Touškově,“ sdělil.

Z letošního AC Heating Cupu má v plánu absolvovat jen závod ve Stupně. „Sem se vždycky těším. Jsem tu doma, navíc úroveň závodu stále roste. Dva roky zpátky to byla C3, loni tu kluci udělali krásný mistrák a teď C2. A můžou to vytáhnout ještě výš,“ prohlásil Ondřej Cink.

V předkole s Libercem jsme nechali všechno. Chyběl kousek, říká Pavlát