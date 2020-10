Závod mužů Elite startuje v turecké Sarkaryi v neděli v pravé poledne a Stošek spolu s Kristiánem Hynkem, kolegou z týmu Future Cycling – Northwave, patří k favoritům světového šampionátu.

„Pokud se jim vyhnou defekty, měli by Kristián Hynek a Martin Stošek bojovat o čelní pozice,“ prohlásil reprezentační trenér Viktor Zapletal.

Hynek je úřadujícím vicemistrem světa a řádně nabito má i Stošek.

Biker, žijící v Plzni, skončil při své loňské premiéře v boji o světový maratonský trůn sedmý, ale s vymknutým kotníkem. Navíc vítězstvím na Elbě potvrdil, že je momentálně ve skvělé formě,a do dějiště mistrovství světa také cestoval dobře naladěn.

„Vypadá to, že forma je, v tréninku tomu vše nasvědčovalo. Cíle budou vysoký, ale musí se to všechno sejít, jak má,“ upozornil Stošek. „Budu závodit a uvidíme. Hlavně aby se to odjelo a abychom se vrátili,“ připomněl možné komplikace vzhledem ke koronavirové pandemii, šířící se znovu světem.

Už na jaře Stošek kvůli covidu přišel o premiéru na etapovém závodě dvojic Cape Epic. Kultovní podnik v Jihoafrické republice byl zrušen krátce před startem, navíc pro evropské závodníky pak bylo složité dostat se domů.

To je minulost.

Nyní se český vicemistr v maratonu snaží soustředit na vyvrcholení celé sezony.

„Jde o poslední závod a moc se na něj těším. Na Elbě bylo hezky, takže nám ani nepřišlo, že je už podzim. A těch pár náročných tréninků pak doma v nepříznivém počasí se dalo vydržet,“ uvedl Stošek.

V klidu ho nechává i fakt, že závod se pojede na okruhu dlouhém asi 29 km. Muži ho obkrouží třikrát.

„Bude to těžký, a asi je jedno, jestli je to na okruhy, nebo ne. Zdá se, že je to nějaký trend, protože příští rok na Elbě by se měly jet taky okruhy,“ uvedl.

Problém mu nedělá ani profil sarkaryiské trati. „Profil se zdá být dobrý. Měli bychom nastoupat zhruba 3500 výškových metrů,“ hlásil biker.

Podle posledních zpráv ho zítra čeká souboj s kompletní maratonskou špičkou.

„Z cross country tam asi nikdo moc nebude, od nás třeba odřekl Ondra Cink nebo Jára Kulhavý. A nejdřív to vypadalo, že kvůli covidu nepřijedou ani někteří maratonci, Italové, Rakušani. Ale to se změnilo a maratonská konkurence je plná,“ sdělil český reprezentant.

A jak vnímá nevděčnou pozici favorita?

„Před čtrnácti dny jsem skoro všechny, co tady jsou, porazil, takže mám nějaká očekávání. To je jasný. Ale vše podstatné se odvine až na trati,“ prohlásil Martin Stošek.