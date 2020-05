Po čtyřech letech by mohl jejich dres znovu obléknout levoruký Petr Linhart, jenž byl u mistrovského hattricku Talentu v letech 2014 až 2016. Všechno ale závisí na jeho zdravotním stavu.

„S Petrem jsme v podstatě na podmínkách domluveni, ale jednou z nich je, aby byl zdravý,“ uvedl sportovní manažer plzeňského klubu Jan Štochl. Bývalý reprezentant má ještě do léta platnou smlouvu v německém Coburgu, který postoupil do bundesligy. Ale je zřejmé, že Linhart už u toho nebude, protože od ledna 2018, kdy si obnovil zranění kolena, je na marodce. I proto se chystá jeho návrat do České republiky a pomocnou ruku mu podal plzeňský Talent.

„V létě s námi naskočí do přípravy a podstoupí i důkladné zdravotní testy. Podle toho se rozhodneme o jeho případném angažování,“ doplnil manažer plzeňského klubu Jan Štochl.

Petr Linhart přišel poprvé do Plzně už v dorosteneckém věku v roce 2007. Později se stal oporou extraligového mužstva, byl u tří titulů v letech 2014 až 2016. Pak zamířil na první zahraniční angažmá do francouzského Toulouse, odkud po roce přestoupil do německého Coburgu, ale poslední dvě sezony laboroval se zraněním kolena. V Německu nadále žije, a tak se zatím nemůže vrátit do Česka.

Samotný Linhart byl v závěru základní části několikrát na zápasech Talentu v hledišti a svůj zájem vrátit se potvrdil, ale i on si je vědom, že to bude složité, protože za poslední léta toho moc neodehrál. Na konci května navíc oslaví 30. narozeniny.

V české reprezentaci odehrál Petr Linhart 37 zápasů, v nichž vstřelil 85 branek. Zúčastnil se mistrovství světa 2015 v Kataru. Naposledy nastoupil za národní tým v květnu 2017 v kvalifikaci o EURO 2018 proti Ukrajině.