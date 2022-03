Jak chutná premiérový gól?

Určitě by to bylo veselejší, kdyby nám pomohl ke třem bodům. Ale jsem za něj rád. Jejich bek to chtěl omést o mantinel, jenže trefil rozhodčího. Martins Dzierkals mě pak skvěle našel mezi kruhy a já už to jen nějak trefil. Radost jsem měl velikou, to určitě.

Týmový pokladník nejspíš také. Už vám oznámil výši příspěvku?

Na tabuli v kabině už mám něco vypsáno.

Nebudete si muset na splacení vzít úvěr?

No, možná rodiče budou muset vypomoci (smích).

Zároveň jste se před koncem druhé třetiny přimotal do situace, po níž Kometa srovnala na 2:2.

Od zadního mantinelu jsem chtěl vyhodit puk lobem do středního pásma, co nejdál od naší branky. Bohužel, sjelo mi to z hokejky, sklepl si to soupeř a bylo. S tím už nic neudělám…

Věkem jste stále ještě junior, ale za áčko nastupujete pravidelně (32 zápasů). Jak jste zapadl?

Jsem tady od suché přípravy, kluci mě přijali skvěle. Každým zápasem se cítím větší součástí týmu.

Radí vám zkušenější parťáci, Jakub Kindl nebo Dominik Graňák?

Teď hraji zrovna v obraně s Dominikem, takže hlavně on mi pomáhá. Je to skvělý kluk. Každé střídání se bavíme o tom, co bylo dobré, co zlepšit. Jeho rady mi hrozně pomáhají. Je to takový mentor a nám mladým se snaží pomoci.

Je znát, že v závěru základní části jsou zápasy vyhrocenější?

Je. Tabulka je našponovaná, každý zápas je plný soubojů, rvaček, potyček. Každé utkání už je jako play-off.

Do konce základní části chybí ještě tři kola, ale Plzeň hraje jen dvakrát, zítra ve Zlíně a v neděli doma s Karlovými Vary. Jak vidíte boj o čtyřku?

Musíme urvat všechny body a pak se uvidí.

Jenže v posledním kole stojíte a nemáte to jen ve svých rukách.

Na to nekoukáme. Chceme vyhrát každý zápas, co bude na konci, to se ukáže.

Jaké to je s mamkou, která pracuje na zimním stadionu, za zády?

Ale jo. Na tréninky se koukat nechodí a ani doma se o hokeji moc nebavíme. Jen po zápase probereme to aktuální. Jinak mě nechává v klidu (úsměv).

