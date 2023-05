Měl jste dopředu rozmyšleno, kam penaltu kopnete? Věděl jsem to, ale napínal jsem to do poslední chvíle, aby Libor Gerčák (gólman Chrudimi – pozn. aut.) trochu znervózněl. A hala aby byla napjatá. Počkal jsem si pár vteřin a pak jsem to kopl, kam jsem chtěl (úsměv).

Právě Libor Gerčák vás tady loni na penalty vychytal. Vy jste byl zraněný a cítil bezmoc. Teď je to euforie?Já jsem s Chrudimí hrál play-off třikrát a pokaždé jsem je porazil. Takže ty mě nemůžou mít rádi, nesnáší mě. Jsem rád, že jsem tu úspěšnou sérii prodloužil. Nevím, jestli se něčím podobným může pyšnit ještě někdo jiný. Myslím, že ne.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fskplzen%2Fvideos%2F963623278107410%2F&show_text=false&width=267&t=0" width="267" height="476" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>

Plzeň získala futsalový titul podruhé. Vy jste byl i u toho prvního, porovnejte je…

To první zlato od nás nikdo nečekal. Hráli jsme to na méně lidí, ale semkli jsme se. Teď jsme posílili, ale to také Chrudim, proto byl druhý a třetí zápas vyrovnanější. Ten první byl pro nás snadnější.

Je to pro vás o to sladší triumf, že se vracíte po dlouhém zranění? Takže zpátky ze dna až na vrchol?

Asi by se to tak dalo říct. Ale já jsem si víc užil první titul, kdy jsem týmu šéfoval. Byl jsem ten hlavní strůjce. Teď to nebylo ono, herně se mi nedařilo, pálil jsem šance.

PODÍVEJTE SE: Futsalisté plzeňského Interobalu dokráčeli ke druhému titulu

A teď vás čeká zase Liga mistrů. Bylo i tohle motivace?Samozřejmě. Teď bych si přál nějaký hezký výlet k moři, ne do zimy (úsměv). Ale klidně budeme hrát znova v Plzni, škoda že nebude ještě nová hala. Když jsem viděl fanoušky, byli skvělí, naplníme halu i na zvučnější jména – Barcelona, Benfica to je o level výš.