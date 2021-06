Interobal chtěl třicetiletého gólmana, i když má v kádru Vahalova reprezentačního kolegu Lukáše Němce. Ve zbytku základní části se Vahala s Němcem střídali v brance. Čtvrtfinále proti Mělníku začal Němec, ale v 7. minutě úvodního duelu ho vystřídal Vahala. Po čtvrfinálové sérii vyšlo najevo, že Němec není zdravotně zcela fit, a tak zbytek play-off dochytal jeho kolega.

Ondřej Vahala se herně chytil, protože za dva a třičtvrtě zápasu nedostal od Mělníku gól. V semifinále od Slavie Praha inkasoval čtyřikrát ve třech duelech a ve finále pětkrát ve třech utkáních. „Pokud by mi před play-off někdo řekl, že vyhrajeme titul na devět zápasů, tak bych mu nevěřil, ale zázraky se dějí. Jsme ohromně nadšení. Myslím si, že nikdo netipoval, že Chrudim přejedeme 3:0, protože to se tu historicky ještě nestalo,“ říkal šťastný Ondřej Vahala.

Gólman Interobalu Plzeň pomohl klubu k historicky prvnímu mistrovskému titulu nejen skvělými zákroky, ale v prvním finále s Chrudimí vstřelil gól na 1:1 a ve třetím finálovém utkání přihrával dlouhým balonem od vlastní branky na vítězný gól Michala Seidlera. „Mě by to jen v bráně nebavilo, rád si zaútočím. Snažím se klukům co nejvíce pomoci a naštěstí jeden z mých dlouhých balonů trefil Jumba (Seidlera) do hlavy a zaplať pánbůh to zapadlo do brány,“ dodal Vahala.

Vyzdvihl poctivou přípravu na finálové zápasy proti Chrudimi. „Před každým zápasem jsme měli video, takže hru Chrudimi jsme měli načtenou. My jsme ale chtěli hrát svoji hru, kterou jsme hráli a která fungovala v prvním zápase i ve druhém utkání. Ve třetím duelu Chrudim trochu změnila styl bránění našich dlouhých balonů, ale zaplať pánbůh, že jsme byli šťastnější a vyhráli jsme. Myslím si, že zaslouženě,“ uvedl plzeňský brankář.

Vahala se vrátil ke svému lednovému přestupu do Interobalu. „Klub má vysoké ambice a navíc v Plzni to dlouhodobě funguje skvěle. Jsem strašně rád, že jsem v Plzni a že mohu nad hlavu zvednout mistrovský pohár. Věřím, že se oslavy povedou,“ radoval se Ondřej Vahala.

Liga mistrů

Futsalisté Interobalu Plzeň si ziskem mistrovského titulu zajistili účast v předkole Ligy mistrů. Los je na programu 7. července ve 14 hodin. V sezoně 2021/2022 se futsalová Liga mistrů vrátí ke svému původnímu formátu – předkolo, hlavní a elitní kola. Předkolo za účasti Plzně se bude hrát od 20. do 25. srpna. Jak se bude hrát? Týmy budou vylosovány do skupin po čtyřech. Vítězové jednotlivých skupin postoupí do hlavního kola, které se odehraje od 26. do 31. října.