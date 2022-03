„Narozeniny mám jednou za čtyři roky, takže jsem ještě mladý kluk,“ odráží otázku na přibývající léta pohodový chlapík, který na svět přišel 29. února. „Jsem relativně zdravý a když máte kolem sebe rodinu a dobré kamarády, tak se to snáší líp,“ zdůrazňuje Chrastina, jak se mu v pelotonu přezdívá.

S cyklistikou začal v rodném Novém Boru, na vojnu pak narukoval do policejní Rudé hvězdy Plzeň (později SKP Plzeň) a ve městě zakotvil natrvalo.

„Jako mladý jsem prošel dorosteneckou a juniorskou reprezentací, kterou vedl trenér Jaroslav Menhart. Pak po mně sáhla Rudá hvězda, což byl spolu s Duklou Brno nejsilnější silniční klub u nás,“ říká Janda.

Jeho prvním trenérem mezi hvězdáři byl Jiří Háva, spolujezdci pak mj. Jiří Prchal, Jindřich Marek, Petr Hladík, Jiří Patras, ale také posléze asi největší parťák Luděk Kubias.

Po boku oceňovaného spurtera s ryšavou kšticí svedl Janda nesčetně cyklistických bitev, spolupracovali i jako trenéři a později na poli podnikání.

A největší závodní úspěchy urostlého borce? „Vyhrál jsem dvě etapy Okolo Slovenska, něco i na dalších etapácích, ale nejvíc si cením vítězství na Bohemia Tour v roce 1976 v okolí rodného Nového Boru,“ připouští Chrastina. „Bohemka pro mě byla vždy srdeční záležitostí. Znal jsem tu každý kopec, každý metr tratě,“ dodává.

Velký triumf si užil ve 24 letech, navíc coby syn ředitele závodu.

Prestižní podnik měl tehdy šest etap. Rudá hvězda jela v reprezentačních dresech a Janda základ k celkovému vítězství položil ve třetí etapě, kterou vyhrál před týmovým kolegou Prchalem a Poslušným.

„Prchal s Poslušným vyrazili do úniku, já si je dojel a na pásce jsem byl první. Do žluťáku šel Jirka Prchal, ale hned další den mi ho předal. Ta etapa vedla přes Kamenický Šenov. Na Kameničáku se vytvořila menší skupina, já do ní skočil, v cíli jsem šel do žlutého a s pomocí týmu jsem ho už uhájil. Oceňuji hlavně Prchala, který byl na Bohemce snad čtyřikrát druhý, ale nikdy tu nevyhrál,“ říká Janda.

V roce 1979 se stal ještě národním šampionem, ale zároveň po sezoně kvůli problémům s kolenem ukončil závodní kariéru. „Zrovna končil trenér Petr Hladík, šéf klubu mi nabídl, abych šel na jeho místo a já kývl,“ popisuje oslavenec.

Trénoval úspěšné jezdce, mj. Františka Trkala nebo Jaroslava Bílka, v létě i Radomíra Šimůnka staršího, Otakara Fialu přivedl k vítězství na Bohemia Tour.

Začátkem devadesátých let mu ale trenérskou dráhu uťal přesun policejního klubu z Plzně do Hradce Králové. „Stěhovat jsem se nechtěla raději jsem se poohlédl po něčem jiném. S Kubou (Kubiasem) jsme si otevřeli cyklokrám,“ vysvětluje Janda.

A přestože skončil i s podnikáním, kolo stále zůstává součástí jeho života.

„Cyklistika mě vždycky bavila a stále mě naplňuje,“ prohlašuje Chrastina. „Loni jsem natočil jen šestku, ale předtím jsem dával desítku (deset tisíc kilometrů) ročně. Letos mám zatím najeto jen tři sta kiláků,“ prozrazuje s úsměvem.

Hned však dodá, že se to bude snažit vylepšit. Třeba až zahájí pravidelné tréninky Janda Gang.

„Začínáme v dubnu. Samozřejmě je znát, že síly i elán ubývají. Ale jednou dvakrát týdně se i tak svezeme, zhruba deset lidí. Jen silniční kola jsme vyměnili za horská. A něco natočím i sám nebo s dcerou, která také ráda jezdí,“ říká Chrastina.

Tak ať to frčí dál.

