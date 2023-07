Chodec Škody Morávek překonal český rekord. Nechápu, jak se to stalo, divil se

Chodec Škody Plzeň Jaromír Morávek obsadil sedmé místo na mistrovství Evropy do 23 let ve finském Espoo. Svůj výkon v chůzi na 20 kilometrů vyšperkoval osobním rekordem i nejlepším českým výkonem historie. Nejlepší chodecký výkon v podání Morávka a současné v tuzemské historii do 23 let má nyní hodnotu 1:25,33 hod. Atlet Škodovky si vylepšil osobní rekord o dvě minuty.

Jaromír Morávek. | Foto: ČAS/Soňa Maléterová