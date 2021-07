„Tím bude soutěž opět o něco kvalitnější. Přibudou Lázně Kynžvart a polský Ruch Chorzów. Oba budou oživením ligy,“ tvrdí trenér DHC Plzeň Richard Řezáč.

Slovenská Stupava nahradila Prešov a v soutěži zůstal poslední Hodonín.

DHC Plzeň skončil předposlední, i když cílil na lepší umístění.

Jaké jsou předsezonní cíle?

Měly by zůstat stejné jako minulou sezonu, v níž jsme chtěli atakovat příčky zaručující postup do play-off. Trend je takový, že o čtyři místa v play-off se uchází šest českých týmů, takže postoupit do něj bude hodně těžké. Určitě bychom ale chtěli získat více bodů než předchozí ligový ročník, protože pokud by došlo na play--out, tak abychom nebyli ohroženi sestupem.

Jak se vám zamlouvá, že československou MOL ligu bude hrát polské družstvo?

Kvituji to, protože pro naše hráčky to bude skvělé srovnání a Ruch Chorzów oživí soutěž. Něco podobného jsme zažili hned v prvním ročníku interligy, když ji hrál Hypobank Vídeň posílený o Brazilky a Francouzky. Soutěž vyhrál na plné čáře, i když se jejich výsledky oficiálně nepočítaly do soutěže. Rozšíření soutěže o polský Ruch není špatný nápad a nemám s tím problém. Co se týče cestování, tak Michalovce jsou dál než Chorzów.

Znáte kvalitu Chorzówa?

Znám, protože během mého působení ve Slavii jsme se s ním utkali v letní přípravě na turnaji. Je to kvalitní družstvo na úrovni českých a slovenských týmů v tabulce od prvního do čtvrtého místa. Očekávám jiný styl hry, protože polská házená je dynamičtější, rychlejší i silovější než česká, což může být zajímavější srovnání pro naše holky.

Jak hodnotíte fakt, že Hodonín nesestoupil, a k tomu ligu doplnil Kynžvart?

To je vždy na rozhodnutí svazu či vedení MOL ligy. Pro kvalitu soutěže a házené je to asi dobré, ale samozřejmě můžeme spekulovat, kdo má nebo nemá ligu hrát nebo kdo si ji zaslouží hrát. S ohledem na házenou jako takovou to ale nebylo špatné rozhodnutí.

Kvůli postupu Kynžvartu do MOL ligy končí hostování Königové či Patrnčiakové…

Spolupráce s Kynžvartem, kterou jsme dohodli minulou sezonu, splnila svůj cíl. My jsme se zachránili a pomohli jsme Týnce Königové, aby měla herní vytížení. Její rozehranost je vidět na juniorském mistrovství Evropy ve Slovinsku, kde hraje velice dobře. Naše cesty se, v uvozovkách, rozcházejí, ale v budoucnu se může stát cokoliv a spolupráci lze obnovit.

Místo odstoupivšího slovenského Prešova zaplnila Stupava. Co o ní víte?

Stupavu sleduji delší dobu, protože výborně pracuje s mládeží, kterou tam má na starosti Rudolf Draškovič. Mám pocit, že stupavské družstvo bude poskládané juniorskými házenkářkami. Kvalita asi nebude úplně taková jako v případě Prešova, ale s ohledem na rozvoj slovenské házené chápu, že chtějí vytvořit juniorské družstvo, které bude na sobě pracovat.

V prvním kole (4. nebo 5. září) MOL ligy hrajete doma s Olomoucí. Souhlasíte, že na začátek jde o těžký los?

Olomouc je kvalitní soupeř a jsem rád za takový los, protože po letní přípravě nemáte v podstatě nic odehráno a soupeř vás nemůže vidět. Takže se můžete něčím překvapit, třeba novým herním stylem. Myslím si, že Olomouc nebude ve výhoděa startovní čára bude pro obě družstva stejná. Olomouc patří mezi soupeře, s nimiž umíme hrát, takže můžeme příjemně překvapit i sami sebe.