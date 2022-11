Finále se uskuteční od 28. listopadu do 4. prosince v egyptské Káhiře, kde se na jaře konalo jedno z kol Světového poháru a v říjnu i mistrovství světa.

Plzeň budou reprezentovat v puškových disciplínách mistr Evropy Petr Nymburský a vicemistryně Evropy Veronika Blažíčková, která věkem ještě patří do juniorské kategorie. Medailista ze zářijového ME a pátý nejlepší střelec z mistrovství světa Jiří Přívratský se představí v soutěži vzduchovkářů a malorážek. Ve světovém žebříčku se do nejlepší dvanáctky vtěsnali pistoláři Martin Strnad a Pavel Schejbal a puškařka Lucie Brázdová.

Trenér české reprezentace puškařů Luboš Opelka vyhlásil útok na nejvyšší cíle. „Máme právo si myslet, že patříme mezi nejlepší. Budeme bojovat,“ řekl Opelka.

Na úterní tiskové konferenci ve střeleckém areálu v Lobzích se Petr Nymburský, Veronika Blažíčková a Jiří Přívratský shodli, že tato sezona byla velmi náročná. „Zpočátku se mi ne úplně dařilo, ale jsem rád, že jsem dostal důvěru do dalších částí sezony,“ uvedl Nymburský.

Přívratský má bronz ze smíšeného závodu Světového poháru v Koreji

Veronika Blažíčková se připravovala i na maturitu. „K tomu jsem musela trénovat na závody a pak se ještě připravovat na přijímačky na vysokou školu. Po týdnu od nástupu na ‚vejšku‘ jsem odjela na mistrovství Evropy,“ konstatovala Blažíčková.

Přívratský byl jedním z nejúspěšnějších střelců ve Světovém poháru. Na přelomu února a března v Káhiře získal tři medaile. „Byl jsem tam i v říjnu na mistrovství světa, kde se mně tolik nedařilo. Doufám ale, že teď v Káhiře navážu na výsledky z jarního Světového poháru,“ přeje si Jiří Přívratský.

Jaké mají cíle střelci?

„Vzhledem k tomu, že ve finále Světového poháru budu poprvé, tak jsem sám zvědavý, jak to tam bude probíhat.Takže bych do Káhiry asi nechtěl jet s nějakým cílem na umístění. Chtěl bych mít ze střelby dobrý pocit a odvést dobrou práci,“ prohlásil Petr Nymburský.

„Chci si to užít a odstřílet dobrý závod,“ dodala Veronika Blažíčková.

Podle Přívratského je třeba si uvědomit, že ve finále bude dvanáct nejlepších střelců světa. „Konkurence bude velká. Nelze předvídat výsledek, protože mezi námi jsou malé rozdíly,“ dodal.

Střelec Přívratský exceloval na Světovém poháru v Brazílii