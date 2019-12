Proti svému bývalému zaměstnavateli hrál v Plzni ve středečním čtvrtfinále Českého poháru (27:21) a už v sobotu (18.00 hodin) čeká Talent extraligové utkání v Zubří. „Hrát proti němu je pro mě pořád něco víc, ale už to není takové jako první zápas,“ říká Jakub Douda.

Bude sobotní zápas jiný než ten středeční?

Určitě. Myslím si, že v Zubří přijde více diváků než na pohár v Plzni. Zubří ještě doma neprohrálo a my tam pojedeme s tím narušit mu tuto sérii.

Porazili jste Zubří i v září v extralize (36:27). Jak se za tu dobu změnilo?

Moc se asi nezměnili. Bodově jsou na tom stejně jako my, ale přejeli jsme je. Ve středu šetřili síly, jako my, na sobotu. Přece jen je pro ně přednější extraliga.

Jak hodně důležité je držet první místo kvůli případným domácím pátým zápasům v play-off?

To je jedna z věcí, kterou bychom chtěli udržet do konce základní části. Řekl bych ale, že zase velkou důležitost tomu nepřikládáme, protože pamatuji play-off, v němž šestý po základní části byl ve finále. Play-off je jiná soutěž, o úspěchu rozhoduje spousta faktorů a házená se hraje jinak.

Po dvou porážkách s Holstebro a jedné proti Karviné jste vyhráli…

Nechtěli jsme, aby přišla čtvrtá porážka, protože pak už by to bylo, nechci říct kritický…Výhrou jsme se uklidnili a do Zubří můžeme odjet v pohodě. Takže si to v sobotu pojedeme užít.