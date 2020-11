Házenkářský svaz totiž po středeční dohodě s kluby požádá o výjimku k obnovení obou soutěží. Plzeň v nich má zastoupení v podobě Talent týmu Plzeňského kraje a DHC Plzeň.

„Jednali jsme se zástupci všech klubů působících v nejvyšších házenkářských soutěžích, tedy MOL lize a STRABAG Rail Extralize. Všichni možnost obnovení soutěže přivítali a jsou připraveni splnit všechny podmínky, které budou pro sehrání mistrovských utkání vyžadovány,“ uvedl v tiskové zprávě pro média po jednání prezident Českého svazu házené Jaroslav Chvalný.

O jaké podmínky jde? „Povinné testování před každým utkáním a zajistit si haly,“ řekl trenér DHC Plzeň Richard Řezáč.

Chvalný jako prezident svazu tedy bude u státních orgánů žádat o výjimku na restart soutěží. „Šance na úspěch budou záležet na tom, jestli bude ta žádost o výjimku dobře nastavená. To znamená, aby byla akceptovatelná pro hlavní hygieničku a Ministerstvo zdravotnictví. Věřím, že sporty, jako jsou házená, basketbal, volejbal nebo florbal, tomu věnují takovou pozornost, že žádost o výjimku bude natolik připravená, abychom ji dostali a mohli zahájit extraligu,“ sdělil sportovní ředitel Talent týmu Plzeňského kraje Jan Štochl.

Pokud házená dostane výjimku, hrát se začne až příští víkend. „Tento týden určitě ne,“ tvrdil Štochl.

Prezident svazu Chvalný vysvětlil proč. „Výjimku pravděpodobně nedostaneme tak rychle, abychom mohli začít už o tomto víkendu. Navíc musíme klubům umožnit alespoň nějaký tréninkový proces. Není možné naskočit do zápasového rytmu po tak dlouhé přestávce jen se dvěma tréninky,“ vysvětlil Chvalný s tím, že mužská soutěž pak může pokračovat kontinuálně, samozřejmě s ohledem na vývoj situace ohledně nouzového stavu a případná protiepidemická opatření. „U žen se jedná v podstatě o dočasné řešení, protože po víkendu 21. a 22. listopadu začíná pro ženské týmy reprezentační přestávka spojená s mistrovstvím Evropy,“ připomněl prezident svazu.

MOL liga tak do Vánoc stihne pouze dvě kola. Kdy se kluby vrátí k povoleným tréninkům v halách, záleží na mnoha faktorech, třeba rezervaci pronájmu haly. „My můžeme začít už dneska (středa), někdo zítra (čtvrtek) a jiní v pátek či v pondělí,“ myslí si Řezáč.

A právě o rezervaci s Lokomotivou podle Jana Štochla momentálně intenzivně vyjednává Talent, aby mohl co nejdříve v hale na Slovanech trénovat.

Důležitá otázka vyvstává, kdo bude financovat testování házenkářů a házenkářek na covid-19. „Testy si budou platit kluby s tím, že od Národní sportovní agentury by měly dostat 50procentní dotaci z programu Covid II. Zatím jde ale pouze o příslib. Od svazu jsme dostali informaci, že nám polovinu jednoho testování uhradí. Pokud nakoupíme testy za 40 tisíc korun, tak k tomu musíme mít 20 tisíc svých. Házené žen by se to zatím týkalo dvou kol, protože pak je reprezentační pauza až do Vánoc,“ vysvětlil Řezáč.

Přesto se kluby z obou soutěží shodly, že chtějí hrát. „Musejí počítat, že testování bude finančně na nich, i když všechny kluby asi doufají, že nějakou formu příspěvku dostanou. Pro všechny je nejlepší varianta, aby se soutěž rozběhla, než aby se dlouho nehrálo, protože pro spoustu klubů by to bylo likvidační,“ dodal Jan Štochl.

Futsal nezačne

Středeční mimořádný Výkonný výbor Svazu futsalu ČR rozhodl, že nejvyšší soutěž 1. Futsal liga se bude hrát až po rozvolnění vládních restrikcí.